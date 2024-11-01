Kale Outlet Center Yenileniyor

Ekonomi

Sentra Gayrimenkul, İstanbul'daki Kale Outlet Center'ı yenileyeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam portföy değeri 100 milyon doları aşan Sentra Gayrimenkul, yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Güngören'de bulunan Kale Outlet Center'ı dönüştürecek. Şirket, alışveriş merkezini yeni nesil bir konseptle sadece alışveriş yapılan bir yer olmaktan çıkararak, bölgenin önemli bir çekim ve buluşma merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sentra Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sedakat Özgür Anlar, Kale Outlet Center'ın yenilenmesiyle daha dinamik, modern ve yeni trendlere uyumlu bir yapıya kavuşturulacağını belirtti.

Anlar, "Ziyaretçilerimizin farklı beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek keyifli bir alışveriş, sosyalleşme ve eğlenme alanı sunarak cazibe merkezi haline gelen bir deneyim alanı oluşturmayı planlıyoruz. Yatırımımızın bulunduğu Güngören ve çevresindeki gelişen çevre ve nüfus yapısına uyum sağlayarak bölgenin yeni yüzüne uygun hizmet ve sosyal yaşam imkanları sunmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Portföy projelerinin toplam değeri 100 milyon doları aşıyor

Sentra Gayrimenkul'ün İstanbul Beylikdüzü ve Düsseldorf Velbert'te gayrimenkul yatırımları için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü aktaran Anlar, portföyde yer alan projelerin toplam değerinin 100 milyon doları aştığını ifade etti.

Anlar, Sentra Gayrimenkul'ün perakende ve gayrimenkul yatırımları dışında farklı alanlarda da fırsatları değerlendirmeyi planladıklarının altını çizerek, "Portföyümüzdeki perakende ve gayrimenkul alternatiflerini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde gayrimenkul dışında fırsat oluşabilecek farklı alanları da değerlendirebiliriz. Türkiye ve dünyanın bulunduğu ekonomik konjonktürü takip ederek öncelikle uzmanı olduğumuz alanlarda ve portföyümüzde bulunan varlıkları değerlendirerek güçlü ve emin adımlarla büyümek hedefindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kale Endüstri Holding'in temelini attığı Kale AVM'yi babası Sadık Özgür'den devraldıkları birikimle büyüttüklerini hatırlatan Anlar, "Şimdi babamdan miras aldığım değerli birikim ve kardeşlerimle çalışarak edindiğim güzel deneyimleri, kısa bir süre önce kurduğum Sentra Gayrimenkul'e taşımayı hedefliyorum. Başkanlığını yürüttüğüm bu yeni şirkette profesyonel ekibimizle Kale Outlet AVM gibi önemli bir yatırımı modern ziyaretçi ve perakende standartlarına taşımayı hedefliyoruz. Yeni proje ve yatırımların da hazırlığını yaptığımız, heyecanlı bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Anlar, şirketin gayrimenkul kiralama ve yönetim süreçlerinde güvenilirlik ve şeffaflığa büyük önem verdiklerini belirterek, "Şehir ile bütünleşen ve güncel bir atmosferde keyifli ve samimi bir alışveriş, yaşam ve sosyalleşme alanı sunarak tüm paydaşlarımıza, sektöre ve çevremize değer katmayı misyon edindik. Geçmişten ve tecrübelerimizden aldığımız güç ile geleceğe dair beklentilerimizi doğru analiz ederek kent ve toplumla birlikte varlığımızı ileriye doğru taşımak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.