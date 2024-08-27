Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi

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Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi için kampanya başlatmayı planlıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bankaların üzerinde çalıştığı faiz oranı 1,49 olacak ve kampanya daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftleri kapsayacak.

27.08.2024 16:34  Güncelleme: 16:50
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Uzun süredir merakla beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyası için son aşamaya gelindi. Kamu bankaları tarafından sağlanacak bu krediler, ev sahibi olmayı hedefleyenler için yeni bir fırsat sunacak.

İLK KEZ EV ALACAKLARA VERİLECEK, FAİZ ORANI 1,49

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları, bu fırsatı yüzde 1,49 faiz oranıyla ilk kez ev alacaklara verecek.

EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE BÜYÜK AVANTAJ

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'de ortalama konut kredisi faizi şu anda yüzde 3.6 seviyesinde. Kamu bankalarının sunacağı yüzde 1.49 faiz oranı, mevcut oranların neredeyse yarısı kadar. Bu faiz oranı ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir avantaj sağlayacak.

1 MİLYON TL İÇİN AYLIK 17 BİN 900 LİRA TAKSİT

Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Eğer kampanyadan yararlanmazsa, aynı kredi için aylık ödemesi gereken tutar 36.500 TL'yi bulacak.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Düşük faizli ve uzun vadeli konut kredilerinden herkes yararlanamayacak. Öncelikli hedef, daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftler olacak. Ayrıca, daha önce evi olan ancak 6 ay önce evini satmış olanlar da kampanyadan yararlanabilecek.

FAİZLER 1 YILDA FIRLADI

Türkiye'de faizler Haziran 2023'ten itibaren yükselmeye başladı. Faizlerin yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 50'lere fırlaması, inşaat sektöründe büyük bir etki yarattı. Mayıs 2023'te aylık yüzde 1,40 olan konut kredisi faizleri, sadece 10 ayda 2,5 kat artışla yüzde 3,6 seviyesine yükseldi. Bu durum, kredili satışların neredeyse durmasına neden oldu. Faiz artışları, inşaat malzemeleri ve işçilik maliyetlerini de artırdı. borsalideri.com'da yer alan habere göre bu durum, inşaat projelerinin kârlılığını düşürdü ve bazı projelerin ertelenmesine veya iptal edilmesine yol açtı. Yüksek faizler, yatırımcıları da mevduat, altın, döviz gibi daha az riskli ve yüksek getirili yatırım araçlarına yönlendirdi. Tüm bu gelişmeler, konut satışlarının düşmesine ve sektörde ciddi bir durgunluğa neden oldu. İnşaat şirketleri, ürettikleri projeleri satamadıkları için de ciddi bir konut stoğu oluştu.

KAMPANYA SEKTÖRÜ CANLANDIRACAK

Yeni konut kampanyası, sektördeki bu durgunluğu aşmak ve konut sahibi olmak isteyenlere destek olmak amacıyla hayata geçiriliyor. Kampanyanın, konut satışlarını artırarak inşaat sektörünü canlandırması bekleniyor.

Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi

Kamu Bankaları, Ekonomi, Emlak, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz: hikaye bunlar 23 1 Yanıtla
  • Mert Markaloglu: En düşük ev fiyatı bu ülkede 3-3.5 milyon tl hadi 2 milyon olsun bu adam 1.5 milyon çekse kredi ayda 22 bin ödeyecek var mı insanlarda bu bütçe maksimum 10-15 bindir yazık…. 14 1 Yanıtla
  • Onur Ozcan: Kesin yine sadece kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde yapılan Toki lerde geçerlidir. 9 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Başvuru sayısı kontenjanla sınırlıdır deyip telefonu kapıyorlar bunlar genelde 7 0 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Üç beş inşaat şirketi ile anlaşmalı 2 milyonluk eve 4 milyon çekecekler başka bişe değil daha önce gördük bunları 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Bodur: cok sacma haber yeni evli borc icinde evleniyor17 bini nasil odeyecek laf olsun torba dolsun 3 0 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay: 1 milyona evmi var ne saçmalık bu 3 0 Yanıtla
  • yücel bozdemir: öyle şartlar koyarlarki kimsenin tutmaz. buna istinaden konut fiyatlari iki kat artar. Allahinizi seviyorsaniz hiç bir şey yapmayin 2 0 Yanıtla
  • Mustafa YILMAZ: Gariban değil para babalarına yarar bu faiz asgari ücret 17002 tl vatandaş ne yiyecek insan karnını zor doyuyor biz emekliler için tam bir hayal ev almak 0 0 Yanıtla

16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
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