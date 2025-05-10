Kapıdağ Zeytinyağı Coğrafi İşaretle Tescillendi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde üretilen Kapıdağ zeytinyağı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Balıkesir Valiliği öncülüğünde düzenlenen tanıtım törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, ilçe protokolü, oda başkanları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz, bölgede 1 milyondan fazla zeytin ağacı bulunduğunu belirterek, "Sağladığı ekonomik katkının yanı sıra kültürel mirasımızın bir parçası durumuna gelmiş, bölgemizi değerli kılan, doğa ve bitki örtümüzün, yaşam döngümüzün, geleneklerimizin ve gelecek planlarımızın bir parçası olmuştur" dedi.

Uz, 2024 yılı hasat döneminde bölgedeki üreticilerin 17 milyon kilo zeytin topladığını ve 2 milyon 750 bin kilo zeytinyağı elde edildiğini ifade ederek, "Erdek Ticaret Odamız için bölge zeytinyağına katma değer kazandırma hedefiyle çalışıyoruz. Coğrafi işaretin alınması, markalaşma yolunda önemli bir adımdır" diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte kalite standardını yükseltmek ve sektörel verimliliği artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Uz, coğrafi işaret başvurusundaki desteklerinden dolayı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Türk Patent ve Marka Kurumu, Erdek Kaymakamlığı, belediye başkanlığı, ilçe tarım müdürlüğü, Marmarabirlik, ziraat odası ve üreticilere teşekkür etti. - BALIKESİR