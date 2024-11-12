KAPTAR ile Organik Tarımda Fark Yaratan Başarı - Son Dakika
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Ekonomi

KAPTAR ile Organik Tarımda Fark Yaratan Başarı

KAPTAR ile Organik Tarımda Fark Yaratan Başarı

Yeşim Bekyürek'in liderliğindeki KAPTAR, organik tarımı destekleyerek üreticilere önemli katkılar sağlıyor.

12.11.2024 11:46
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Sabancı Vakfının 15. Sezon Fark Yaratanlarından Yeşim Bekyürek liderliğindeki Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR), çiftçi eğitimleri, organik tarım sertifikasyonu işlemleri ve kadın üreticilerin desteklenmesi gibi çeşitli çalışmaları hayata geçiriyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, KAPTAR, Türkiye'nin tek sezonluk organik pazarıyla yerli üreticilerin 11 yılda 10 milyon liraya yakın ciro elde etmelerini sağladı.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 15. Sezonunda "Fark Yaratan" seçilen Yeşim Bekyürek, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden mezun olduktan sonra, entomoloji (böcek bilimi) alanında doktorasını tamamladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 30 yıldır görev alan Bekyürek, kariyerinin büyük bir kısmını tarım arazilerinde çalışarak geçirdi. Kendisine danışan bir üretici aile sayesinde organik tarımla ilgilenmeye başlayan Bekyürek, bu alanda çok sayıda eğitim aldıktan sonra 2009'da KAPTAR'ı kurdu. Bekyürek liderliğindeki KAPTAR, çiftçi eğitimleri, organik tarım sertifikasyonu işlemleri ve kadın üreticilerin desteklenmesi gibi çeşitli çalışmalar hayata geçiriyor.

2013'ten bu yana Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi işbirliğinde organik tarım sertifikalı üreticileri Erciyesevler Semt Pazarı'nda tüketicilerle buluşturan Bekyürek, ilk olarak organik tarım uygulamalarına benzer adımları takip eden ve yerel tohumlarla üretim yapan Bünyan ilçesindeki Karahıdır köyünde çalışmalarına başlamıştı.

12 yıldır ağustos-kasım ayları arasında faaliyet gösteren, Anadolu'da kesintisiz devam eden tek sezonluk organik pazarında bugüne kadar 1,5 milyon kilogram sertifikalı organik sebze ve meyvenin satışı gerçekleşiyor. 7 üretici aile ve 80 dekar alanda çalışmaya başlayan KAPTAR, 34 üretici aile ve 700 dekar alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

KAPTAR, organik tarım sertifikası almak isteyen çiftçilere de destek sağlıyor

KAPTAR, organik tarım sertifikası almak isteyen çiftçilere de destek sağlıyor. 2017'de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen "Doğal Ürünler Bahçesi" projesiyle isteyenlerin organik tarım denemesi yapabildiği alanlar oluşturan dernek, burada çalışmak isteyen üreticilere eğitim desteği verdi.

2018'te dernek bünyesindeki kadın çiftçilerin Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) Kooperatifini kurmasına öncülük eden Bekyürek, organik tarım yolculuğuna birlikte çıkan kadınların ürettiği ürünleri alıcıya ulaştırmanın yanı sıra satış ve paketleme gibi farklı eğitimlerle de desteklenmeye devam ediyor.

Bekyürek, aynı zamanda KAPTAR ve KAÇEM ortak yürütücülüğünde Kayseri mutfağının tanıtılması ve yaşatılması için Slow Food Kayseri topluluğuna liderlik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Yeşim Bekyürek'in organik tarım alanındaki öncü çalışmalarının kırsal kalkınmaya ve toplumda doğa dostu üretim bilincinin yaygınlaşmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Safkan, organik tarımın, doğaya duyarlı bir üretim modeli sunarken toplumun sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağladığını aktararak, "Toprak ve su kaynaklarını koruyarak, iklim değişikliğiyle mücadelede de etkili bir araç olan bu üretim yöntemi sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlanmasında kritik bir öneme sahip. Gösterdikleri özveri ve çabalarla bu değerli alanın yaygınlaşmasına liderlik eden Yeşim Bekyürek ve KAPTAR Derneğini içtenlikle tebrik ediyorum. Sabancı Vakfı olarak, toplum yararına olan bu tür çalışmalara destek vermekten büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KAPTAR ile Organik Tarımda Fark Yaratan Başarı - Son Dakika

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