Kara yollarında durum - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

19.06.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

TAG Otoyolu'nun Yılankale kavşağı, 6-7. kilometreleri Osmaniye istikametinde katılım kolunda yapılacak üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle katılımlar bir gerideki Baklalı kavşağından veya bir ilerideki Ceyhan kavşağından sağlanıyor.

Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 77-82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Arıburnu ve Anafartalar Tüneli'nde gidiş geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 6-16. kilometreleri ve Nevşehir- Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometreleri ve Çanakkale-Çan yolunun 11-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Akseki-Alacabel yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım, Kars- Ardahan yolunun 5-7. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Of-Çaykara yolunun 10-26. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde devam eden yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan, tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA

trafik, Ulaşım, Trafik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:45 Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale’de yangının ilerlemesi durduruldu Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu
08:18 Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım Arda Güler, kendi golünü izledi Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım! Arda Güler, kendi golünü izledi
08:11 Tehdit, yasak aşk, rüşvet Kadın hakimle ilgili skandal iddialar Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar
22:42 “Türkiye’nin Messi’si“ manşetlerde Dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor "Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
21:57 İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu “İç savaş çıkmamalı“ dedi İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu "İç savaş çıkmamalı" dedi
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
08:06 Arda Güler’in muhteşem golüne Real Madrid’in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi Arda Güler'in muhteşem golüne Real Madrid'in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu
00:13 Rize’de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı
23:55 Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya’yı 2-1 yendi Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi
23:45 Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’ye gitti Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti
23:35 İsrail, Lübnan’a yönelik operasyonel planı onayladı İsrail, Lübnan'a yönelik operasyonel planı onayladı
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
22:56 Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 09:23:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement