Karabük'te arıcılara 'Arı Varsa Hayat Var' projesiyle 900 kovan dağıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te 'Arı Varsa Hayat Var' projesiyle arıcılara yüzde 50 hibe desteği verilerek 900 kovan teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, başvuru koşullarını sağlayan tüm üreticilerin yararlandığı destekle kovan varlığının ve bal üretiminin güçlenmesini amaçlıyor.
Karabük'te arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bal üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yetiştiricilere yüzde 50 hibeli 900 kovan dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Arı Varsa Hayat Var" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen destekle, kent genelindeki arıcıların kovan varlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Proje çerçevesinde başvuru şartlarını taşıyan yetiştiricilerin tamamı destekten yararlandı. Yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılan 900 kovanın, arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine ve bal üretiminde verimliliğin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.
Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin emeğini desteklemek ve kentte arıcılık sektörünü güçlendirmek amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.
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