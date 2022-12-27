Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dünya basınında: Rezervler düşünülenden çok daha fazla görünüyor

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2022 yılının son Kabine Toplantısı dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin 710 milyar metreküpe çıktığını açıkladı. Bu gelişme dünya basınında da ses getirdi.

REUTURS: 2023'TE DOĞALGAZ DEVREYE ALINACAK

Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfi ile yaptığı haberde, "Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazın toplam hacmi şu anda 710 milyar metreküp. Önceki bulgu revize edildi" denildi. Türkiye'nin Sakarya sahasında 13 kuyu açtığı belirtilen haberde, Erdoğan'ın "Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle Karadeniz'deki gaz rezervimiz 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküp oldu" şeklindeki açıklamasına yer verildi. Ayrıca, Sakarya doğalgaz sahasının 2023'te devreye alınacağı ve ulusal şebekeye bağlanacağı kaydedildi.

BLOOMBERG: REZERVLER ARTTI

Bloomberg yaptığı haberde, "Türkiye, Karadeniz doğalgaz rezervlerindeki devasa artışı açıkladı" başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Konuya ilişkin haberde, "Türkiye, ayrı bir keşif sayesinde Karadeniz'deki doğalgaz rezerv tahminini yaklaşık üçte bir oranında artırdı" ifadesi kullanıldı.

Word Oil: SAKARYA'DAKİ REZERVLER SANILINDAN DAHA YÜKSEK

Word Oil adlı internet sitesi de "Türkiye, yeni keşif ve mevcut açık deniz çalışmaları ile Karadeniz'deki doğalgaz rezervlerini artırdı" diye yazdı. Halihazırda Karadeniz'deki en büyük rezerv olan Sakarya'daki rezervlerin, başlangıçta varsayılandan çok daha büyük göründüğüne dikkat çekilen haberde, Sakarya sahasının, 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye şebekesine gaz aktarmaya başlayacağı notuna yer verildi.