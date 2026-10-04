Karadeniz Ereğli TSO\'nun yeni başkanı, 7 grubun 4\'ünü kazanan Yüksel Balcı oldu

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) organ seçimleri, Gülüç beldesinde bulunan Büyük Ereğli Anadolu Otel'de gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Arslan Keleş ile Başkan Adayı Yüksel Balcı'nın yarıştığı seçimler, gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

TSO üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde 7 grubun 4'ünü kazanan Yüksel Balcı, Karadeniz Ereğli TSO'nun yeni başkanı oldu.

Seçim sonuçlarına göre Yüksel Balcı'nın listesi 2, 3, 5 ve 6. gruplarda, Arslan Keleş'in listesi ise 1, 4 ve 7. gruplarda ipi göğüsledi.

7 grubun 4'ünde üstünlük sağlayan Yüksel Balcı, seçimlerin ardından TSO'nun yeni başkanı oldu.