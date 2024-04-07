Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta taşınmazları acele kamulaştıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta taşınmazları acele kamulaştıracak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş\'ta taşınmazları acele kamulaştıracak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak. Narlı-Pazarcık 8. Bölge Hududu Devlet Yolu yapımı için Pazarcık ilçesindeki taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.

07.04.2024 09:11
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Narlı-Pazarcık 8. Bölge Hududu Devlet Yolu (Pazarcık Çevre yolu) yapımı için Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta taşınmazları acele kamulaştıracak - Son Dakika

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