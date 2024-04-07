Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Narlı-Pazarcık 8. Bölge Hududu Devlet Yolu (Pazarcık Çevre yolu) yapımı için Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.
Son Dakika › Ekonomi › Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta taşınmazları acele kamulaştıracak - Son Dakika
Türk Hava Yolları (THY), geçtiğimiz yıl 70 milyar dolar karşılığında verdiği 350 uçaklık siparişin bir kısmını Türkiye'de ürettirmek istiyor. Şirket, Rolls Royce ve Airbus ile anlaşma sağlayarak 20 milyar dolarlık üretimi ülkemizde gerçekleştirecek. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, anlaşmanın Türkiye merkezli markalara 20 milyar dolarlık sanayi kapısı açacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?