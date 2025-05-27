Kars'ta İnşaat Sektöründe Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kars'ta İnşaat Sektöründe Artış

27.05.2025 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'in ilk çeyreğinde Kars'ta 139 yapı ruhsatı, 507 iskan belgesi verildi. İnşaat sektörü canlı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde Kars'ta toplam 139 yapı için yapı ruhsatı verildi.

Aynı çeyrekte yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilen daire sayısı ise 507 olarak kaydedildi. Bu rakam, hem konut arzındaki artışı hem de tamamlanan sayısını gözler önüne serdi.

Yapı ruhsatı verilen yapı sayısının, inşaat sektörünün kentteki canlılığını ve yatırımcıların ilgisini ortaya koyduğunu belirten uzmanlar, yapı kullanma izin belgelerinin ise projelerin tamamlanıp oturuma hazır hale geldiğinin göstergesi olduğunu ifade ediyor.

Kars'ta inşaat sektöründeki gelişmeler, kent ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra istihdamı da olumlu yönde etkiliyor. 2025 yılı genelinde bu artış eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Öte yandan TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde yapı ruhsatı ve kullanma izni şöyle sıralandı.

Ağrı'da 2025 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 676 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 366 oldu. Kars'ta 2025 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 139 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 507 oldu. Iğdır'da 2025 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 397 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 318 oldu ve Ardahan'da 2025 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 24 yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 26 oldu. - KARS

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Yerel Haberler, Ekonomi, İnşaat, Emlak, kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta İnşaat Sektöründe Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
ABD’li üst düzey isimden ’Hamas, ateşkesi kabul etti’ iddiasına yalanlama ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama
De Bruyne’nin yeni adresi belli oldu Başkan resmen açıkladı De Bruyne'nin yeni adresi belli oldu! Başkan resmen açıkladı
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş’a Menajeri İstanbul’dan paylaştı Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı
Mudanya’da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu Mudanya'da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen’in cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Mourinho’dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih

15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
20:36
Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
19:52
Beşiktaş’ta transfer bitiyor Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı
Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı
19:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
19:40
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı
19:36
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
Osimhen öyle bir paylaşım yaptı ki ayrılığı neredeyse açıkladı
19:29
Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış
Kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 15:58:51. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta İnşaat Sektöründe Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.