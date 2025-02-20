Kartepe Belediyesi'ne Yeni Araçlar Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kartepe Belediyesi'ne Yeni Araçlar Katıldı

Kartepe Belediyesi\'ne Yeni Araçlar Katıldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 30 milyon TL değerindeki 13 aracın belediye filosuna katıldığını ve elektrikli araç kullanımının arttığını söyledi.

20.02.2025 10:35  Güncelleme: 10:37
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Belediye'nin filosuna katılan 30 milyon TL değerindeki 13 araç için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Kartepe'mize en yüksek kalitede hizmet sunabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kartepe'de 6 hafif ticari araç, 2 çöp kamyonu, 2 kamyonet, 1 elektrikli araç, 1 JCB iş makinesi ve 1 kamyon Kartepe Belediyesi'nin hizmet envanterine kazandırıldı. Düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Araç filomuzun genişletilmesi devam edecektir. İlçemizde elektrikli araç kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, güneş enerji sistemleri yatırımı için ilçemize 30 milyon TL tutarında kredi desteği sağlandı. Bu değerli katkılarından dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kartepe Belediyesi'ne Yeni Araçlar Katıldı - Son Dakika

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