Kasım İhracatı: Antalya Önde

Ekonomi

Antalya'da Kasım ayında 216,6 milyon dolar ihracat yapılırken, Isparta ve Burdur'da bu rakam sırasıyla 21,8 ve 12,3 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında genel ticaret sistemine göre Türkiye genelinde ihracat yüzde 3,1 oranında azalırken, ithalat yüzde 2,7 oranında artış gösterdi. Batı Akdeniz illerinden Antalya, Isparta ve Burdur'un dış ticaret performansı ise dikkat çekti.

Antalya'da Kasım ayında yapılan ihracat, 216 milyon 626 bin dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde ithalat rakamı ise 152 milyon 733 bin dolar olarak gerçekleşti. Isparta'da Kasım ayı ihracat rakamı 21 milyon 846 bin dolar olurken, ithalat ise 4 milyon 733 bin dolarda kaldı. Burdur'un da ihracatı 12 milyon 270 bin dolar, ithalatı ise 4 milyon 980 bin dolar olarak kaydedildi. - ANTALYA