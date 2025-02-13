Kaspersky'den Sevgililer Günü Uyarısı

Ekonomi

Kaspersky, 14 Şubat Sevgililer Günü için hediye arayanları hedefine alan siber suçluların kullandığı dolandırıcılık yöntemlerinde, sahte internet sitelerinin öne çıktığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sevgililer Günü için hediye arayan kullanıcılar, siber suçluların dolandırıcılık hedefine ulaşması için iyi bir seçenek oluşturuyor. Bu kullanıcıları hedefine alan siber suçların kullandıkları yöntemler arasında, özellikle sahte internet siteleri öne çıkıyor.

Kaspersky uzmanları, müşterilere mücevherlerde büyük indirim vadeden, Amazon'u taklit eden sahte bir internet sitesi tespit etti. Kullanıcıların Amazon kimlik bilgilerini çalmayı amaçlayan bu dolandırıcılık yönteminde, müşteriler, Amazon kullanıcı adı ve şifrelerini girmeye teşvik ediliyor. Bu bilgilerin girilmesi halinde, hesap bilgileri siber suçluların eline geçiyor. Bu durum, pazar yeri hesaplarının ele geçirilmesine, potansiyel başka kimlik avı saldırılarına veya kişisel ve bankacılık verilerinin sızmasına yol açıyor.

Kaspersky tarafından tespit edilen diğer dolandırıcılık yönteminde, dolandırıcılar, ünlü markaların mağazalarını taklit etmeye bile çalışmadan cazip teklifler ve sınırlı zamanda sunulan indirimler eşliğinde bağımsız sahte internet siteleri oluşturuyor. Bu sitelerdeki canlı ürün görselleri ve ayrıntılı açıklamalar, kullanıcının dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Siber suçlular, tüketicilerin güvenini istismar ederek, şüphelenmeyen alıcıları hiçbir zaman yerine ulaştırılmayan siparişler için ödeme yapmaya ikna ediyor.

Teknoloji hediyeleri, Sevgililer Günü alışverişleri arasında hızla popülerlik kazanıyor. Dolandırıcılar, teknoloji hediyeleri trendini de istismar ediyor. Ünlü markaların ürünlerini Sevgililer Günü'ne özel olarak sunduklarını iddia eden siber suçlular, sahte çevrim içi mağazalar oluşturarak markanın ününden ve bu tür hediyelerin popülerliğinden aynı anda yararlanmaya çalışıyor.

Kaspersky uzmanları, Sevgililer Günü için güvenli alışveriş yapmak isteyen kullanıcılara, URL adreslerini ve alan adlarını kontrol etmesi, sahte mağazalara yönlendiren e-posta yoluyla gelen reklam tekliflerine karşı dikkatli olması, kişisel ve bankacılık verilerini açıklamaktan kaçınması, kötü amaçlı bağlantılara tıklamayı önleyen "Kaspersky Premium" gibi güvenilir siber güvenlik yazılımları kulanması tavsiyelerinde bulundu.

"Dolandırıcılık planları, tüm trendlere son derece hızlı uyarlanabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, özel günler ve tatil dönemlerinde çok sayıda siber dolandırıcılık vakası yaşandığını belirtti.

Svistunova, "Dolandırıcılık planları çoğunlukla standarttır, ancak ortaya çıkan tüm trendlere son derece hızlı uyarlanabilirler. İnternette avantajlı teklifler ve muazzam indirimlerle karşılaştığınızda dikkatli olmak son derece önemli. Kendinizi olası dolandırıcılıklardan korumak için web sitesi adreslerini doğrulamanız ve şüpheli sitelere kişisel veya banka bilgilerinizi girmekten kaçınmanızı öneririz." değerlendirmesinde bulundu.