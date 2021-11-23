En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,80 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,72 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,44 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 57,488708 -1,80 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 66,029775 -1,72 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,132472 -1,44 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,057914 -1,14 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 57,034673 -1,11 Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon 1,066573 -0,93 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,182806 -0,58 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,066560 -0,57 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 1,015582 -0,53 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058866 -0,53 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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