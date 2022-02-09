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'Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi' Proje sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

'Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi' Proje sözleşmesi imzalandı

09.02.2022 12:09
'Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi' Proje sözleşmesi imzalandı

2021 yılı Üreten Şehirler Programı kapsamında Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) başvuru sahibi olduğu ve Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) proje ortağı olduğu Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Projesinin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.

2021 yılı Üreten Şehirler Programı kapsamında Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) başvuru sahibi olduğu ve Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) proje ortağı olduğu Kayseri E-Ticaret ve E- İhracat Danışmanlık Ofisi Projesinin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.

Törene KTO Başkanı Ömer Gülsoy, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Ahmet Emin Kilci ile KTO Yönetim Kurulu üyeleri Erol Sırıklı, Mehmet Gülsoy katıldı. Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi, 2021 yılında Üreten Şehirler Programı kapsamındaki 13 ilden sunulan ve başarılı olan 9 proje arasında yer aldı. Proje ile KTO kurulacak ofise mentörler yetiştirilmesi, Kayseri imalat sanayinin son 5 yıllık ihracatında öne çıkan 6 imalat sektöründen (Mobilya imalatı, Elektrikli teçhizat imalatı, Tekstil ürünlerinin imalatı, Ana metal sanayii, Makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı, Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı) seçilecek 20 firmada danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, Kayseri imalat sanayindeki firmalardan seçilecek 120 kişiye de e-ihracat/e-ticaret eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında seçilen 6 imalat sektörünün Kayseri imalat sanayinin son 5 yıllık ihracatındaki payı yüzde 88,6 düzeyinde. Diğer taraftan Kayseri mobilya imalat sanayi ihracatı, Türkiye mobilya sanayi ihracatından yüzde 25'in üstünde pay alıyor. İhracatta rekorlar kıran Kayseri'nin geleneksel ihracat yöntemleriyle birlikte geleceğe yatırım yaparak e-ihracat konusunda da gelişmesi doğrultusunda bu projenin Kayseri sanayisinde olumlu etkiler oluşturacağı hedefleniyor. - KAYSERİ

'Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi' Proje sözleşmesi imzalandı
'Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi' Proje sözleşmesi imzalandı

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E ticaret, Ticaret, İhracat, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi' Proje sözleşmesi imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 'Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi' Proje sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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