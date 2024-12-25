Kayseri Kış Turizmi İçin Hedef Belirledi

Ekonomi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, kış turizmi açısından önemli merkezlerden biri olan Kayseri'de çalışmalar gerçekleştireceklerini belirterek, "Türkiye'nin turizm politikası çerçevesinde hedeflerimizden biri, turizmi 4-5 şehre sıkışmış bir yapının ötesine geçirerek diğer şehirlere dengeli biçimde yaymak." dedi.

TÜRSAB'ın Erciyes'te düzenlediği toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve bölge seyahat acente temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Erciyes Dağı ve kayak tesislerinin, Kayseri ve Türkiye turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Çiçek, Erciyes Dağı ve Kayak Merkezi'nin kış aylarında yerli ve yabancı turistler için cazip bir destinasyon olduğunu belirterek, bu bölgenin kış sporları için uygun pistler ve tesisler barındırdığını söyledi.

Tesislerin Kayseri'nin ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Çiçek, kayak severlerin yerel işletmelere gelir sağladığını ve istihdamı artırdığını anlattı.

Erciyes Dağı'nın sadece kış sporları döneminde değil, yaz aylarında da dağcılık ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler için tercih edilebildiğini aktaran Çiçek, "Erciyes Dağı doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kayseri, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir şehir. Kayak tatili yapan turistler, bölgedeki tarihi yerlerini de ziyaret etme fırsatı buluyor. Bu durum, turizm çeşitliliğini artırıyor ve bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Çiçek, Erciyes Kayak Merkezi'nin sezonun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldiğine işaret ederek, bu merkezin 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile kış tatili yapmak isteyenlere çok kaliteli bir kayak deneyimi sunduğu dile getirdi.

Gerçekleştirdikleri çalışmalarla Kayseri'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısında çok ciddi artışlar yaşandığına aktaran Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turist sayısında hem ülke bazında hem de sayısal olarak ciddi artışlar var. 2024'te daha önceki yıllarda olduğu gibi yerli turist ve yabancı turist bakımında zengin bir sezon geçirdik. 2025'te de yapacağımız çalışmalarla bu artışın devam edeceğine inancım tamdır. Erciyes'te turizm yılın 12 ayı devam ediyor. Bu da biz Kayserililer için ayrı bir gurur kaynağı."

"Kayseri için Erciyes son derece önemli"

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da Erzurum ve Kayseri'nin hem pistler hem de tesisler açısından Türkiye'de yer alan çok önemli kış turizmi potansiyeline sahip merkez olduğunu belirtti.

Kayserinin, kültür turları açısından da önemli bir durak olduğuna değinen Bağlıkaya, "Hemen yakınında yer alan Kapadokya gibi bir bölgeyle bu havza olduğu gibi bir kültür turizmi destinasyonu. Bunun yanı sıra, turizmde tek bir ürünle öne çıkmanın artık mümkün olmadığını biliyoruz. Kayseri de kültür turizmi, gastronomi ve spor turizmi ile öne çıkıyor. Buna ek olarak kayak turizmiyle de dikkati çekiyor. Dolayısıyla Kayseri için Erciyes son derece önemli." açıklamalarında bulundu.

Hem görüntüsü hem de sunduğu imkanlarla Erciyes dağının muhteşem bir dağ olduğunun dile getiren Bağlıkaya, "Erciyes Dağı, Kayseri'nin ayrılmaz bir parçası. Kış aylarını hareketlendiren en büyük unsur. Türkiye'deki kayak destinasyonları arasında Erciyes'in ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Kayseri için de Erciyes'in önemi tartışılmaz." diye konuştu.

Kayseri'ye gelen genel turist profili incelendiğinde, yabancı turistlerin toplam turist sayısındaki oranının yaklaşık yüzde 10 ila 12 arasında olduğu bilgisini paylaşan Bağlıkaya, "Bu da gösteriyor ki, burada alınacak çok yol var. Türkiye'nin turizm politikası çerçevesinde hedeflerimizden biri, turizmi 4-5 şehre sıkışmış bir yapının ötesine geçirerek diğer şehirlere dengeli biçimde yaymak. Kayseri'de bu hedef doğrultusunda çalışmalar gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki seyahat acenteleri Türkiye'ye davet edilecek

Firuz Bağlıkaya, Erciyes'e yönelik özel bir program düzenleyecekleri, özellikle kayak turizmine odaklanan yurt dışındaki seyahat acentelerini Türkiye'ye davet edeceklerini bildirdi.

Bağlıkaya, Söz konusu acentelere Erciyes Dağı'nın sunduğu imkanları sergilemek istediklerini ve sezon içerisinde bu çalışmaları artırarak Erciyes'i daha fazla tanıtmayı hedeflediklerini anlattı.

Kayseri'nin 4 mevsim farklı zenginlikleri sunduğunu dile getiren Bağlıkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kayseri yazın bir kültür ve gastronomi destinasyonu, kışın ise bir kayak destinasyonudur. Tüm yerli ve yabancı turistleri Erciyes'e davet ediyoruz. Kayseri'nin ulaşım imkanları her geçen gün artıyor. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde hızlı tren hizmete girecek ve buraya ulaşım çok daha kolay hale gelecek. Altyapı geliştikçe Kayseri ve Erciyes'in kış turizmi potansiyelinin daha da büyüyeceğine inanıyorum. Türkiye'de kayak turizmi açısından Kayseri ve Erzurum'un çok özel bir yeri var. Tüm kayakçılar için Kayseri'nin pist uzunlukları ve kalitesiyle ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum, herkesi Kayseri Erciyes'e davet ediyorum."