Kayseri OSB'den Bakan Yardımcısına Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kayseri OSB'den Bakan Yardımcısına Ziyaret

Kayseri OSB\'den Bakan Yardımcısına Ziyaret

Kayseri OSB yönetimi, Bakan Yardımcısı İnan ile yönetmelik değişikliklerini görüştü.

19.11.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'la Ankara'da görüştü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Çetinçağlar ve Danışman Kamil Akçadır yer aldı. Görüşmede; OSB Uygulama Yönetmeliği'ne ilişkin sanayicilerden gelen talepler ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin yol açabileceği olumsuzlukların giderilmesi konuları Bakan Yardımcısı İnan'a aktarıldı. Bakanlık bürokratlarının da eşlik ettiği görüşmede ayrıca, kiracı olan sanayicilerin arsa taleplerinin karşılanması amacıyla Kayseri OSB'nin genişleme alanına kavuşması noktasında görüş alış verişinde bulunuldu. Bakanlık ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, geçtiğimiz günlerde 'OSB Uygulama Yönetmeliği Değişikliği' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini ve sanayicilerden aldıkları geri dönüşler sonrasında Ankara'da girişimlerde bulunmaya karar verdiklerini belirtti. Başkan Yalçın; "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerle yürürlüğe giren uygulama yönetmeliği önemli yükümlülükleri beraberinde getirmektedir. 1 Ocak 2025 itibariyle bazı başlıklarda sanayicilerden yeni adımlar atmaları beklenmektedir. Bu konuda sanayicilerimizin talepleri bize ulaşmıştır. Süre uzatımı başta olmak üzere çeşitli maddelerde değişikliğe gidilmesi konusunda sanayicilerimiz beklenti içine girmiştir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'a bu konuda bilgi verdiklerini ve talepleri ilettiklerini vurgulayan Başkan Yalçın; "Bakan yardımcımız, taleplerimize ilişkin bizleri can kulağı ile dinlediler. Sanayicilerin önündeki engellerin kaldırılması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler. İlgi ve alakalarından dolayı sanayicilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte gelişmelerin takipçisi olacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Oruç Baba İnan, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, kayseri, Ankara, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri OSB'den Bakan Yardımcısına Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:41 İskandinavlar hazırlıklara başladı Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler İskandinavlar hazırlıklara başladı! Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
15:16 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada
15:11 Çete lideri Fırat Sarı’nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti Çete lideri Fırat Sarı'nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti
15:06 HÜRJET’te yeni özellik eklendi Dengeleri değiştirecek HÜRJET'te yeni özellik eklendi! Dengeleri değiştirecek
15:04 54 yıllık Türk kulübü iflas etti 54 yıllık Türk kulübü iflas etti
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
14:53 Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu
14:48 Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
14:48 İki teğmen daha TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 11:47:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri OSB'den Bakan Yardımcısına Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.