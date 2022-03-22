Kayseri Şeker'den çiftçisine 'bahar müjdesi' - Son Dakika
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Kayseri Şeker'den çiftçisine 'bahar müjdesi'

22.03.2022 13:08
Kayseri Şeker'den çiftçisine 'bahar müjdesi'

Kayseri Şeker, 2021 yılı için ödemesi yapılan pancar bedeline ek olarak 15+5 TL toplamda 20 TL/ton pirim ödemesi yapacak.

Kayseri Şeker, 2021 yılı için ödemesi yapılan pancar bedeline ek olarak 15+5 TL toplamda 20 TL/ton pirim ödemesi yapacak. Prim ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün itibariyle yatırıldı.

Üretim maliyetlerinin artış göstermesiyle çiftçinin alın terini, emeğini ve tarımın sürdürülebilirliğini her şeyin üstünde tutan Kayseri Şeker, çiftçisine bahar müjdesi verdi. Çiftçinin daha fazla verim elde etmesi ve kazanç sağlaması için var gücüyle çalışmaya devam eden Kayseri Şeker,2021 yılında ödediği pancar bedeline ek olarak 15+5TL toplam 20 TL/ton prim miktarı çiftçilerin hesabına yatırıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Dünya ve ülke olarak ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığımız bu günlerde Kayseri Şeker, çiftçisinin artan üretim maliyetlerini dikkate alarak üretimde sıkıntı yaşamamaları için ton başına 15 TL olan prime 5 TL daha ekleme yaparak toplamda ton başına 20 TL prim ödemesi gerçekleştirecek. Kayseri Şeker olarak sektörde ilk adımları atmaya devam ediyoruz. Biz her zaman çiftçimizin ve üretimin yanındayız" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Şeker'den çiftçisine 'bahar müjdesi'

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Kaynak: İHA

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