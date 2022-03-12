Kayserili mobilyacılar ihracatı Amerika ile Çin arasındaki rekabetle artırmak istiyor - Son Dakika
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Kayserili mobilyacılar ihracatı Amerika ile Çin arasındaki rekabetle artırmak istiyor

12.03.2022 12:17

Mobilyada 875 milyon dolarla ihracatta yeni rekora ulaşan Kayserili mobilyacılar, Amerika ile Çin arasındaki rekabetten faydalanarak pazar hedeflerini Amerika'ya yönlendirmek istiyor.

Mobilyada 875 milyon dolarla ihracatta yeni rekora ulaşan Kayserili mobilyacılar, Amerika ile Çin arasındaki rekabetten faydalanarak pazar hedeflerini Amerika'ya yönlendirmek istiyor.

Türkiye'nin mobilya ihracatı, 2021'de önceki yıla göre yüzde 23,9 artarak 4,28 milyar dolara ulaşırken, Kayseri ise 875 milyon dolarla ihracata önemli katkı sağladı.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle sektörde yaşanan yavaşlamaya rağmen Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü, ihracatın da bu büyümeye önemli katkı sunduğunu söyledi.

Toparlanmanın kısa sürdüğünü aktaran Yalçın, mobilya sektörünün de bu büyümede istikrarlı bir yol izlediğini aktardı.

Kayseri'den yapılan mobilya ihracatını değerlendiren Yalçın, "Kayseri mobilyada 875 milyon dolarla 2021 yılını kapattı. Önümüzdeki süreçte hedeflerimiz daha üst seviyelere ulaşmak." dedi.

Yalçın, Kayseri'nin Türkiye mobilya üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştirdiğini, ihracatta da büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı.

"Hedefimiz zincir olan mağazalarda ciddi satışlar yapmak." diyen Yalçın, ocak ayında düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı'na 130 binin üzerinde ziyaretçinin, 80 ülkeden ise alım heyetinin geldiğini dile getirdi.

Avrupa başta olmak üzere Almanya, Irak, Afrika ülkelerine yoğun ihracat yapıldığına değinen Yalçın, hedeflerinin Amerika olduğunu ifade etti.

Yalçın, Amerika ile Çin arasında yaşanan rekabeti değerlendirmek istediklerini, Kayseri olarak Amerika pazarında yer almak istediklerini kaydetti.

"Amerika'daki büyük alıcılara cevap verebilecek şehir Kayseri"

Yalçın, mobilya konusunda Kayseri'nin merkez konumda olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz Türk mobilyasını bir marka haline getirmek. Avrupa pazarında iyiyiz. Amerika pazarında hızlı bir gelişme içerisindeyiz. Çin-Amerika krizinde oluşan boşluğu hızlı ve başarılı bir şekilde ticarete dönüştürürsek ihracat üst seviyelere çıkacak. Kayseri'nin üretim şekli endüstriyel ve seri üretim olduğundan Amerika'daki büyük alıcılara cevap verebilecek şehir Kayseri." diye konuştu.

Kayseri'nin mobilya yan sanayi üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğuna değinen Yalçın, yatağın yüzde 90'ının kentteki sanayiciler tarafından üretildiğini de belirtti.

Yalçın, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın mobilya sektörünü de etkileyeceğini, Avrupa'nın ihracatta Türkiye'ye yöneleceğini dile getirdi.

Kayserili mobilyacılar ihracatı Amerika ile Çin arasındaki rekabetle artırmak istiyor
Kayserili mobilyacılar ihracatı Amerika ile Çin arasındaki rekabetle artırmak istiyor
Kayserili mobilyacılar ihracatı Amerika ile Çin arasındaki rekabetle artırmak istiyor

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayserili mobilyacılar ihracatı Amerika ile Çin arasındaki rekabetle artırmak istiyor - Son Dakika


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