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Kazakistan'da yaklaşık 40 milyon ton rezerve sahip yeni petrol yatakları keşfedildi - Son Dakika

Kazakistan'da yaklaşık 40 milyon ton rezerve sahip yeni petrol yatakları keşfedildi

31.01.2022 16:29
Kazakistan'da yaklaşık 40 milyon ton rezerve sahip yeni petrol yatakları keşfedildi

Enerji fiyatlarına gelen zam sonrası karışan Kazakistan'da yeni petrol yatakları keşfedildi. Ülkenin batısındaki Özen petrol sahasında 39,9 milyon ton rezervlik petrol yatakları bulundu.

Ulusal Petrol ve Doğal Gaz Şirketi KAZMUNAYGAZ'dan yapılan açıklamada, Özen petrol sahasında 2017'den beri ek sondaj çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, çalışmalar kapsamında petrol sahasındaki 368 metrekarelik bir alanın üç boyutlu detaylandırılmış planının çıkartıldığı ve buna göre 39,9 milyon petrol rezervine sahip yeni petrol yataklarının keşfedildiği kaydedildi.

TOPLAM REZERVLER YÜZDE 8 ARTTI

Böylece ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz sahalarından olan Özen'de söz konusu keşifle toplam petrol rezervinin yüzde 8 arttığı ifade edilen açıklamada, "Şu anda yeni keşfi hesaba katma ve üretime sokma faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla petrol sahasını geliştirme projesi yapılıyor." ifadesi kullanıldı.

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Doğalgaz, Petrol, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kazakistan'da yaklaşık 40 milyon ton rezerve sahip yeni petrol yatakları keşfedildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kazakistan'da yaklaşık 40 milyon ton rezerve sahip yeni petrol yatakları keşfedildi - Son Dakika
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