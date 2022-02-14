KDV indirimi hangi ürünlere yansıyacak? Bugün başlıyor, uymayanlara ceza

Türkiye'de enflasyonun artmasından en çok gıda ürünleri nasibini aldı. Vatandaşın mutfağındaki temel ürünlerin fiyatı bir anda cep yakmaya başladı.Gıdada yüzde 1'e indirilen KDV'nin ayrıntıları netleşti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş,bugün itibarıyla gıdada KDV indirimiyle ilgili denetimlerini yoğunlaştıracaklarını belirtti.

HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM OLACAK?

Söz konu su düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor. KDV indiriminin gıda fiyatlarına yansıması bekleniyor. Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler ise kapsamda bulunmuyor.

UYGULAMA KOLAYLIĞI SAĞLANIYOR

Bakanlıktan yapılan değerlendirmede, KDV'nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeyle gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda da çok önemli bir adım atıldığı ifade edildi. Düzenlemeyle daha önce bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması da kaldırılarak, uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanıyor. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre enflasyonla mücadele timleri vergi denetmenleri ve müfettişlerinden oluşuyor. Enflasyon timi fiyatlardaki değişiklikleri yerinde denetleyecek. Hangi marketlerin uygulayıp uygulamadığı kontrol edilecek. Timler sadece raflara değil geçmişe yönelik alım, satım fiyatlarını da karşılaştıracak.

"MARKETLERE EN AĞIR YAPTIRIMLARIUYGULAYACAĞIZ"

Ticaret Bakanlığı da KDV indirimlerinin fiyatlara yansıması için denetimleri sıkılaştırma kararı aldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün itibarıyla gıdada KDV indirimiyle ilgili denetimlerini yoğunlaştıracaklarını belirtti. Bakan Muş, "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Bugün itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" ifadesine yer verdi.

"HEM VATANDAŞI HEM DE ESNAFI RAHATLATACAK"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, KDV indirimi ile birlikte temel gıdada fiyatların düşmesini beklediklerini söyledi. İşletmelere KDV indirimini fiyatlara yansıtması çağrısı yapa Palandöken, "İndirimler hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak. KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli. Maliyetler artmaya devam etmezse bu KDV indirimi, fiyat artışlarında zirveden dönüşün başlangıcı olabilir" dedi.