Üye Girişi
Kdz. Ereğli TSO, 40 binin üzerinde istihdam hedefliyor - Son Dakika

Kdz. Ereğli TSO, 40 binin üzerinde istihdam hedefliyor

13.11.2021 13:41
Kdz. Ereğli TSO, 40 binin üzerinde istihdam hedefliyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, oda üyesi imalat, inşaat, nakliye otomotiv ve sac ticareti sektöründe ilçede hizmet veren iş insanları ile kahvaltıda buluştu.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, oda üyesi imalat, inşaat, nakliye otomotiv ve sac ticareti sektöründe ilçede hizmet veren iş insanları ile kahvaltıda buluştu.

Kdz. Ereğli TSO tarafından Tims Fabrika'da kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğindeki kahvaltıya; imalat, inşaat, nakliye otomotiv ve sac ticareti sektöründe ilçede hizmet veren iş insanları, dernek yöneticileri ve esnaf katıldı. Kahvaltı, odanın faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filmi ile başladı.

Kahvaltı sonrası katılımcılara hitaben konuşma yapan Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Ereğli'nin sosyo kültürel, ekonomik ve potansiyeli ile ilgili bilgiler verdi. 1975 yılında kurulan odanın köklü bir geçmişe sahip olduğunu her geçen gün üye sayısını artırdıklarını ifade eden Başkan Keleş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki (TOBB) görevleri, pandemi döneminde yapılan hizmetler, KOSGEB danışmanlığında üyelere sağlanan hizmetler, fuarlar ve çalışmalar ile ilgili bilgiler aktardı.

Gıda perakendeciliği konusunda ulusal marketlerde her şeyin satılmaması ile ilgili TOBB ve bakanlığa taleplerinin iletildiğini belirten Keleş, "Göreve geldikten sonra kurumsallaşma adına bir takım çalışmalar yaptık. Odamızı hem fiziki hem donanım olarak gücünü sizlere vermiş olduğumuz hizmetleri artırabilmek için bir takım yatırımlar yaptık. Pandemi sürecinde burada sanayici, nakliyeci arkadaşlarımız var; durmadan çalışabildik. Sokağa çıkma olduğu zamanlarda 5-6 bin kişiye çalışma izni aldık, sanayimizin 1 gün bile aksamadan çalışmasına yardımcı olduk. Sizlerden gelen talepler noktasında kısa çalışma ödenekleri aldık. TOBB Nefes Kredisi ile üyelerimize pandemi döneminde 15 Milyon TL tutarında kredi kullandırdık" dedi.

Keleş, "İlköğretim öğrencilerine 30 bin kitap dağıttık"

Eğitim konusundaki yardımlara oda olarak önem verdiklerini ve keyif aldıklarını ifade eden Başkan Keleş, pandemi dolayısıyla bu sene 150 adet tablet dağıtımı ile bini aşkın öğrenciye bot ve mont dağıttıklarını, 23 Nisan 2020 ve 2021'de ise okula gidemeyen ilköğretim öğrencilerine toplam 30 bin okuma kitabı dağıttıklarını, YSK'da ilk bine giren Ereğlili öğrencilerin ödüllendirildiğini, Ereğli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ni TOBB'da proje okul haline getirdiklerini söyledi.

Ağır Ceza Mahkemesi kurulması için çalışmaları sonrası denetimli serbestlik bürosu açıldığını ifade eden Keleş, "Üniversite yeri tahsisi sorunu çözüldü, oda olarak proje ücretine maddi katkı sağlandı ve temel atılması çok yakında. Ereğli'nin kültürel mirasının ortaya çıkması için Acheron vadi çalışmasına maddi destekte bulunduk" dedi.

Keleş, "fındık üretiminde 6. sıradayız"

Teknokent'in Ereğli'ye şube açması için çalışmalara başladıklarını aktaran Keleş, Kandilli Bölgesi Alacaağzı Maden ocakları ile ilgili bin kişinin istihdam edilmesinin planlandığını söyledi.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Keleş, tarımsal kırsal kalkınma ile ilgili de bilgi vererek, "Zonguldak ili tarımsal ve kırsal kalkınma kapsamına alındığında üyelerimize çok büyük iş fırsatları sağlanmış olacaktır. Bölgemiz fındık üretiminde Türkiye'de 6. sıradadır, bu yıl fındık üretiminde bölgemize bir buçuk milyar lira girdi sağlanmıştır" dedi.

Ereğli TSO'nun 'Mega Projesi' hayata geçiyor

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, ilçedeki kurulu bulunan ve 2 bin 66 kişinin istihdam edildiği mevcut Organize Sanayi Bölgesi'nde yer kalmadığına vurgu yaparak, 2. OSB için müjde verdi. Taleplerin alınarak dosyanın Bakanlığa teslim edildiğini aktaran Keleş, proje sonunda 4 bin kişinin istihdam edilmesi planlandığını söyledi. 5 yıllık süre içerisinde hedeflerinin 10 bin yeni istihdam ve 5 bin ilave üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden Keleş şunları söyledi.

"2. OSB projemiz, tersanelerin yeniden canlandırılması ve ilçemize yeni yatırım yapmayı planlayan fabrika ve işletmelerle birlikte istihdam sağlanması için çalışacağız" dedi.

Düzenlenen programa iş insanlarından yoğun katılım sağlandı. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli TSO, 40 binin üzerinde istihdam hedefliyor
Kdz. Ereğli TSO, 40 binin üzerinde istihdam hedefliyor
Kdz. Ereğli TSO, 40 binin üzerinde istihdam hedefliyor
Kdz. Ereğli TSO, 40 binin üzerinde istihdam hedefliyor
Kdz. Ereğli TSO, 40 binin üzerinde istihdam hedefliyor

İstihdam, Türkiye, İnşaat, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kdz. Ereğli TSO, 40 binin üzerinde istihdam hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü 14:07 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım 14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü 13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır 12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı 12:05 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? 11:10 Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama 10:53 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor 10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor

Son Dakika Haberleri
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
14:02 Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı
13:20 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü
13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
12:39 Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları
Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak         
14:15
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı         
13:21
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi         
12:42
Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak         
12:00
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi         
10:58
Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek         
10:26
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında         
22:59
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 14:48:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kdz. Ereğli TSO, 40 binin üzerinde istihdam hedefliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement