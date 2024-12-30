Kepez Belediyesi, Kariyer Günü\'nde 300 İş Arayana İstihdam Fırsatı Sunuyor

Ekonomi

Antalya'da Kepez Belediyesi, Kariyer Günü kapsamında iş arayan 300 kişiyi, 2023 İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşları listesinde 177. sırada yer alan CW Enerji ile buluşturdu.

Kepez Belediyesi, iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirmeye devam ediyor. Kepez, Kariyer Günleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda iş arayanları mobilya bileşenleri ve parke sektörünün dünyada önde gelen markası AGT ve engelli bireyleri de 86 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan zincir market BİM ile buluşturmuştu. Kepez Belediyesi, Kariyer Günü kapsamında bu sefer iş arayanları, 2023 İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşları listesinde 177'nci sırada yerini alan CW Enerji ile bir araya getirdi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşen toplu mülakata 300 kişi başvuru da bulundu. Vardiyalı sistemde çalışabilecek 18-45 yaş aralığında bay ve bayan üretim, Mekanik Bakım Teknisyeni, Elektrik Otomasyon Teknisyeni, Elektrik Elektronik Teknisyeni, Elektrik Elektronik Mühendisi, Kimya Mühendisi, Kimya ve Fizik Bölümü Mezunu alımı için mülakat yapıldı. Mülakat sürecinin ardından uygun bulunan adaylar, en kısa sürede iş başı yapacak.

Kepez Belediyesi'nin bu hizmeti sayesinde iş arayanlar kapı kapı dolaşıp iş aramak zorunda kalmazken, işverenlerde istedikleri kriterlere uygun elemanlara rahatça ulaşabiliyor. Kepez Belediyesi, istihdama daha çok katkı sağlayabilmek için önümüzdeki günlerde de iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam edecek. - ANTALYA