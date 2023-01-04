Tezgahlarda yerini alan kirazın fiyatı gram altını solladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tezgahlarda yerini alan kirazın fiyatı gram altını solladı

04.01.2023 10:36

Türkiye'de hasadına mayıs ayında başlanması beklenen kiraz, Güney Amerika ülkesi Şili'den gelerek tezgahlarda yerini alırken bin 250 liralık fiyatı ile bin 110 lira civarında satılan gram altını geçti.

İzmir'de yaklaşık 350 çeşit taze ve dondurulmuş meyve sebzeyle tezgahını süsleyen manav Nizami Buran, Türkiye'de Mayıs ayında hasadına başlanması beklenen kirazı da herkesten önce satışa sundu. Türkiye'de ilkbahar aylarında hasadına başlanan kiraz, Güney Amerika ülkesi Şili'den ithal edildikten sonra paketler halinde satışa sunulurken, manav tezgahında paketi 250 liradan alıcı buluyor.

Kiraz, gram altını solladı

KİLOGRAMI BİN 250 LİRADAN SATILIYOR

Kilogramı yaklaşık bin 250 liradan satılan kirazın fiyatı, ülke genelinde ortalama bin 110 liradan alıcı bulan gram altını geçerken, yerli ürünün hasadı yaklaştıkça fiyatların inmesi bekleniyor.

Kiraz, gram altını solladı

"FİYATI ŞU AN GRAM ALTINI GEÇİYOR"

Kirazı mevsimsiz bir şekilde ihtiyacı gidermek adına ithal ettiklerini söyleyen manav Nizami Buran, "Normalde mevsimi Nisan - Mayıs aylarında olan kirazı Şili'den getirttik. Salihli cinsi olan bu kirazın muazzam bir tadı ve görünüşü var. İthalat bedelleri yükseldiği için fiyatı bin 250 lira civarında. Gram altını şuan geçiyor fiyatı. Yerli ürünler yaklaştıkça fiyatı düşer. Soğuk havada muhafaza ediyoruz. İhtiyaca göre elimizde ürün bulunduruyoruz" diyerek ithal kirazı daha çok hamilerin ve hastaların talep ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Tdsymb Genel Başkanı Kamil Özcan: 'Birçok Yetiştirici Süt İneklerini Kesime Göndermek Zorunda Kaldı' Tdsymb Genel Başkanı Kamil Özcan: 'Birçok Yetiştirici Süt İneklerini Kesime Göndermek Zorunda Kaldı' Sarıkamış şehitleri etkinliği güvenlik toplantısı yapıldı Sarıkamış şehitleri etkinliği güvenlik toplantısı yapıldı

Güney Amerika, Türkiye, Şili, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tezgahlarda yerini alan kirazın fiyatı gram altını solladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:40 İBB Başkanı İmamoğlu belge paylaştı: AK Partili belediye başkanı arkadaşlarım kusura bakmasınlar
10:21 ABD'den Türkiye-Suriye görüşmesi hakkında ilk yorum: Politikamız değişmedi, desteklemiyoruz
10:21 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çarpıcı gönderme: Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı
10:11 Şahan Gökbakar cevapladı: Milletvekili olmayı düşünüyor musun?
09:53 Ölen minibüsçünün vurulma anları görüntülendi! Tır şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı
09:42 AK Partili Şamil Tayyar: Memur da emekli de maaşlarına yapılan zam sonrası mutlu değil
09:38 Mersin'de 20 yıllık sahte diş hekimi tutuklandı
09:29 Hikayesinin çalıntı olduğu iddia edilmişti! Uraz Kaygılaroğlu, Kadir Doğulu'yu tiye aldı
09:19 Tezgahlarda yerini alan kirazın fiyatı gram altını solladı
08:50 Esenyurt'ta trafikten kaçmak için kaldırımdan ilerleyen taksici, skuter kullanan kadına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2023 10:56:01. #1.11#
SON DAKİKA: Tezgahlarda yerini alan kirazın fiyatı gram altını solladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement