Kırşehir'de tuzcuların turşuluk sezonunda hazır turşu tercihiyle satışları düşüyor - Son Dakika
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Kırşehir'de tuzcuların turşuluk sezonunda hazır turşu tercihiyle satışları düşüyor

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Kırşehir\'de tuzcuların turşuluk sezonunda hazır turşu tercihiyle satışları düşüyor
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Kırşehir'de turşuluk sezonunun başlamasına rağmen kaya tuzu talebi beklenen seviyeye ulaşmadı. Vatandaşların evde turşu kurmak yerine hazır turşuya yönelmesi tuzcuların satışlarını olumsuz etkiliyor.

Kırşehir'de turşuluk sezonunun başlamasına rağmen kaya tuzuna olan talep, vatandaşların evde turşu kurmak yerine hazır turşuları tercih etmesi nedeniyle beklenen seviyeye ulaşmadı.

Kırşehir'de geleneksel turşu yapımında kullanılan kaya tuzunun satışlarında son yıllarda düşüş yaşanıyor. Turşuluk sezonunda olmalarına rağmen vatandaşların hazır turşulara yönelmesi, tuzcuların satışlarını da etkiliyor. Tuz işletmecisi Yusuf Uçar, turşuluk sezonunda olmalarına rağmen kaya tuzuna yönelik talebin bekledikleri seviyede olmadığını belirterek, "Turşuluk sezonunda olmamıza rağmen turşu için kaya tuzu talebi beklediğimiz gibi değil. Her yıl bir öncekini aratıyor. Eskisi gibi satış yok" dedi.

Esnaf Mehmet Umucu ise tuz satışlarının devam ettiğini ancak vatandaşların geçmiş yıllardaki kadar kaya tuzuna rağbet göstermediğini söyleyerek, "Tuz satışları devam ediyor fakat müşteri eskisi gibi tuza rağbet etmiyor. Hazır turşuya yöneldiler" ifadelerini kullandı.

Esnaf, vatandaşların evde turşu kurma alışkanlığının azalmasıyla birlikte turşuluk kaya tuzuna olan talebin de yıllar içerisinde gerilediğini ifade etti.

Kaynak: İHA
KırşehirEkonomiYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de tuzcuların turşuluk sezonunda hazır turşu tercihiyle satışları düşüyor - Son Dakika
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