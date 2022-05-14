Kızıltepe'de çilek hasadı yapıldı - Son Dakika
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Kızıltepe'de çilek hasadı yapıldı

14.05.2022 13:11

Kızıltepe'de çilek hasadı yapıldı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 2 yıl önce ekimi yapılan Mezopotamya Çilek Bahçelerinde mevsimin ilk hasadı yapılıyor.

Kızıltepe'de çilek hasadı yapıldı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 2 yıl önce ekimi yapılan Mezopotamya Çilek Bahçelerinde mevsimin ilk hasadı yapılıyor. Kadınlar günlük 800 kilogram çilek topluyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam başkanlığında kurulan Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin GAP İdaresi Başkanlığına sunduğu projeyle 15 girişimci kadın, belediyeye ait 20 dönümlük arazi üzerinde kurulan çilek bahçesinde ekilen çilek fidelerinden geçen yıl toplanan ilk ürünlerin ardından bu yıl da kooperatif bünyesinde istihdam edilen 15 dezavantajlı kadın tarafından çilek toplamaya başlandı.

Kadınlarla birlikte hasada katılan Dilek Çam, "Hasadımız başladı, çileklerimizi topluyoruz. Günlük 800 kilo çilek toplamaya başladık. Bu verimlilik haziran ayına kadar devam edecek. Eylül ayında ikinci bir hasat daha ön görüyoruz. Şuan 15 kadınımız istihdam ediliyor" dedi.

İsteyen vatandaşların bahçeye gelip kendi elleriyle almak istedikleri çilekleri toplayabildiğini ifade eden Çam, "Çevre illere değil, Mardin'de hale veriyoruz. Vatandaşlar gelip kendi çocuklarıyla beraber çileklerini toplayıp buradan satın alabiliyorlar. Hem yerinde görüyorlar hem tadıyorlar. Çocuklarıyla beraber değişik bir aktivite olmuş oldu" diye konuştu.

"Elde edilen gelir yine kadınlara harcanıyor"

Dilek Çam, elde edilen gelirin yine kadınlara harcandığını belirterek, "Kooperatifimizin hiçbir üyesi hiçbir şekilde gelir elde etmiyor. Tek amacımız var; kadınları istihdam etmekti. Onlara gelir sağlıyoruz. Bu sattığımız çileklerden geri kalan inşallah güzel bir şekilde kadınlarımıza yönelik aktiviteler, geziler planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kızıltepe'de çilek hasadı yapıldı
Kızıltepe'de çilek hasadı yapıldı
Kızıltepe'de çilek hasadı yapıldı
Kızıltepe'de çilek hasadı yapıldı
Kızıltepe'de çilek hasadı yapıldı
Kızıltepe'de çilek hasadı yapıldı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kızıltepe'de çilek hasadı yapıldı - Son Dakika


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