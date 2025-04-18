KKTC'de Turizm Tanıtım Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

KKTC'de Turizm Tanıtım Etkinliği

TÜRSAB ve KITSAB, KKTC'de turizm zenginliklerini tanıtmak için etkinlik düzenledi.

18.04.2025 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "AdaKıbrıs Bilgilendirme Gezisi ve B2B Etkinliği" gerçekleştirdi.

Türkiye'de faaliyet gösteren 250'yi aşkın seyahat acentesi temsilcisi, gazeteciler ve sosyal medya fenomenlerinin katıldığı etkinlikte, Girne, Lefkoşa, Gazimağusa ve Kapalı Maraş gibi tarihi ve turistik bölgeler ziyaret edildi. KKTC'nin tarihi, kültürel ve gastronomi alanındaki zenginliklerinin tanıtıldığı 3 günlük etkinlik kapsamında B2B görüşmeleri de gerçekleştirildi.

TÜRSAB heyeti ve seyahat acenteleri temsilcileri, etkinlik sürecinde KKTC'li meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında, KKTC'nin mevcut destinasyonlarının yanı sıra az bilinen bölgelerinin de öne çıkarılması amaçlandı.

Organizasyon kapsamında düzenlenen B2B etkinliğinde KKTC turizminin tüm yönlerini ele alan sunumlar gerçekleştirildi.

KITOB, Kıbrıs Sağlık Turizm Konseyi, Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RESBİR), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) ve Kuzey Kıbrıs Eko Agro Turizm Federasyonu'ndan temsilciler, Ada'nın zenginliklerini ve potansiyelini ele alan sunum yaptı.

Dört mevsim turizme uygun bir destinasyon

Gezinin son gününde gerçekleştirilen gala töreninde konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, KKTC'nin dört mevsim turizme imkan sağladığını ve insanının konuksever olduğunu söyledi.

Bağlıkaya, KKTC'nin ve Türkiye'nin aynı dili konuşup, aynı kültürü paylaştığını belirterek, "Ortak değerlere sahip iki kadim milletiz. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yurt dışına giden Türk turistlerin en rahat ettikleri ve rağbet gösterdikleri destinasyon. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den yurt dışına gerçekleşen seyahat sayısı 11,4 milyon düzeyindeyken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen vatandaşlarımızın sayısı 1,8 milyon oldu." şeklinde konuştu.

Yurt dışına çıkanların sadece yüzde 15'inin KKTC'yi tercih ettiğine değinen Bağlıkaya, KKTC'ye henüz gelmemiş, ve güzelliklerini yerinde görmemiş milyonlarca Türkiye vatandaşı olduğuna değindi.

Bağlıkaya, KKTC'nin Türkiye'de her yönüyle tanıtılması gerektiğine işaret ederek, gerçekleştirdikleri etkinliğin seyahat acentelerinin ülkenin kültürel değerlerini çok daha yakından tanımalarına ve sundukları ürünleri zenginleştirmelerine olanak sağlayacağını kaydetti.

"KKTC yalnız değildir

Amaçlarının KKTC turizmine katkı sunmak olduğunun altını çizen Bağlıkaya, "Türkiye'de Kıbrıs'ı görmeyen kişi kalmasın, her vatandaşımız hayatında en az bir kez bu güzel ülkeye gelsin istiyoruz. Bu nedenle yurt dışı tatili planlayan her vatandaşımıza öncelikle Kıbrıs'ı tavsiye ediyoruz. Bu çalışma tanışma, kaynaşma seyahati ile ortak hedefimize ulaşmada önemli bir mesafe katettiğimizi umuyorum. Gastronomi İhtisas Başkanlığımızla birlikte Ada'nın eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı bulduk. Doğa Macera Turizmi İhtisas başkanlığımızla alternatif rotaları deneyimledik. Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığımızla adanın eşsiz tarihi ile ilgili bilgiler edindik." diye konuştu.

"Bu arada Rum kesiminden kaynaklanan izolasyon politikası artarak devam ediyor." diyen Bağlıkaya, turizmcilerin her zaman KKTC'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi

Bağlıkaya, "KKTC yalnız değildir. Bu sıkıntıların en kısa sürede giderileceğine inanıyoruz. TÜRSAB olarak turizmin gelişmesi konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Bu tür organizasyonlar büyük öneme sahip"

KITSAB Başkanı Orhan Tolun da KITSAB ve TÜRSAB'ın iki kardeş kuruluş olarak bir araya gelerek AdaKıbrıs projesi için aylarca hazırlık yaptığını belirtti.

Tolun, amaçlarının KKTC'ye davet ettikleri seyahat acentelerine Kıbrıs'ın tüm güzelliklerini göstermek olduğunu aktararak, "Eminim ki, buradan çok güzel sonuçlar çıkacak. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim. İyi ki bugünlere gelmişiz, iyi ki bugünü organize etmişiz." dedi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner ise KKTC'nin turizm çeşitliliğine vurgu yaparak, Ada'nın doğru tanıtılması için bu tür organizasyonların büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gastronomi, Etkinlik, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Turizm, Kıbrıs, Kıbrıs, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKTC'de Turizm Tanıtım Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:32:18. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC'de Turizm Tanıtım Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement