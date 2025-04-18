KKTC'de Turizm Tanıtım Etkinliği

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "AdaKıbrıs Bilgilendirme Gezisi ve B2B Etkinliği" gerçekleştirdi.

Türkiye'de faaliyet gösteren 250'yi aşkın seyahat acentesi temsilcisi, gazeteciler ve sosyal medya fenomenlerinin katıldığı etkinlikte, Girne, Lefkoşa, Gazimağusa ve Kapalı Maraş gibi tarihi ve turistik bölgeler ziyaret edildi. KKTC'nin tarihi, kültürel ve gastronomi alanındaki zenginliklerinin tanıtıldığı 3 günlük etkinlik kapsamında B2B görüşmeleri de gerçekleştirildi.

TÜRSAB heyeti ve seyahat acenteleri temsilcileri, etkinlik sürecinde KKTC'li meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında, KKTC'nin mevcut destinasyonlarının yanı sıra az bilinen bölgelerinin de öne çıkarılması amaçlandı.

Organizasyon kapsamında düzenlenen B2B etkinliğinde KKTC turizminin tüm yönlerini ele alan sunumlar gerçekleştirildi.

KITOB, Kıbrıs Sağlık Turizm Konseyi, Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RESBİR), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) ve Kuzey Kıbrıs Eko Agro Turizm Federasyonu'ndan temsilciler, Ada'nın zenginliklerini ve potansiyelini ele alan sunum yaptı.

Dört mevsim turizme uygun bir destinasyon

Gezinin son gününde gerçekleştirilen gala töreninde konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, KKTC'nin dört mevsim turizme imkan sağladığını ve insanının konuksever olduğunu söyledi.

Bağlıkaya, KKTC'nin ve Türkiye'nin aynı dili konuşup, aynı kültürü paylaştığını belirterek, "Ortak değerlere sahip iki kadim milletiz. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yurt dışına giden Türk turistlerin en rahat ettikleri ve rağbet gösterdikleri destinasyon. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den yurt dışına gerçekleşen seyahat sayısı 11,4 milyon düzeyindeyken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen vatandaşlarımızın sayısı 1,8 milyon oldu." şeklinde konuştu.

Yurt dışına çıkanların sadece yüzde 15'inin KKTC'yi tercih ettiğine değinen Bağlıkaya, KKTC'ye henüz gelmemiş, ve güzelliklerini yerinde görmemiş milyonlarca Türkiye vatandaşı olduğuna değindi.

Bağlıkaya, KKTC'nin Türkiye'de her yönüyle tanıtılması gerektiğine işaret ederek, gerçekleştirdikleri etkinliğin seyahat acentelerinin ülkenin kültürel değerlerini çok daha yakından tanımalarına ve sundukları ürünleri zenginleştirmelerine olanak sağlayacağını kaydetti.

"KKTC yalnız değildir

Amaçlarının KKTC turizmine katkı sunmak olduğunun altını çizen Bağlıkaya, "Türkiye'de Kıbrıs'ı görmeyen kişi kalmasın, her vatandaşımız hayatında en az bir kez bu güzel ülkeye gelsin istiyoruz. Bu nedenle yurt dışı tatili planlayan her vatandaşımıza öncelikle Kıbrıs'ı tavsiye ediyoruz. Bu çalışma tanışma, kaynaşma seyahati ile ortak hedefimize ulaşmada önemli bir mesafe katettiğimizi umuyorum. Gastronomi İhtisas Başkanlığımızla birlikte Ada'nın eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı bulduk. Doğa Macera Turizmi İhtisas başkanlığımızla alternatif rotaları deneyimledik. Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığımızla adanın eşsiz tarihi ile ilgili bilgiler edindik." diye konuştu.

"Bu arada Rum kesiminden kaynaklanan izolasyon politikası artarak devam ediyor." diyen Bağlıkaya, turizmcilerin her zaman KKTC'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi

Bağlıkaya, "KKTC yalnız değildir. Bu sıkıntıların en kısa sürede giderileceğine inanıyoruz. TÜRSAB olarak turizmin gelişmesi konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Bu tür organizasyonlar büyük öneme sahip"

KITSAB Başkanı Orhan Tolun da KITSAB ve TÜRSAB'ın iki kardeş kuruluş olarak bir araya gelerek AdaKıbrıs projesi için aylarca hazırlık yaptığını belirtti.

Tolun, amaçlarının KKTC'ye davet ettikleri seyahat acentelerine Kıbrıs'ın tüm güzelliklerini göstermek olduğunu aktararak, "Eminim ki, buradan çok güzel sonuçlar çıkacak. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim. İyi ki bugünlere gelmişiz, iyi ki bugünü organize etmişiz." dedi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner ise KKTC'nin turizm çeşitliliğine vurgu yaparak, Ada'nın doğru tanıtılması için bu tür organizasyonların büyük öneme sahip olduğunu söyledi.