Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 120 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 100 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 220 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,49 düşüşle 6 milyon 120 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 150 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 18 milyar 637 milyon 463 bin 745,87 lira, işlem miktarı ise 3 bin 49,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 18 milyar 719 milyon 975 bin 481,75 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.150.000,00 3.815,70 En Düşük 6.100.000,00 3.690,00 En Yüksek 6.220.000,00 3.876,60 Kapanış 6.120.000,00 3.690,00 Ağırlıklı Ortalama 6.126.715,17 3.766,83 Toplam İşlem Hacmi (TL) 18.637.463.745,87 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.049,75 Toplam İşlem Adedi 387

Kaynak: AA