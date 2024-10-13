Kocaeli'de Çiftçiler Mısır Hasadına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kocaeli'de Çiftçiler Mısır Hasadına Başladı

Kocaeli\'de Çiftçiler Mısır Hasadına Başladı

Kocaeli'de mısır tohumu ve gübre desteği alan çiftçiler, 37 bin dekar alanda mısır ekimi yaptı ve hasat dönemine girdi. Büyükşehir Belediyesi, tarıma toplamda 1 milyar TL destek sağladı.

13.10.2024 10:22  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de mısır tohumu ve gübre desteğinden yararlanan çiftçilerin hasat mesaisi devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, talebi alınan bin 800 çiftçiye yüzde 50 hibeli 23 bin paket katı organomineral taban gübresi ile 2 bin 200 paket dane mısır ve 3 bin paket silajlık mısırtohumu verildi. Tohum, gübre ve mazot desteği ile bu yıl Kocaeli genelinde 37 bin dekar tarlada mısır ekildi.

Tamamı hibe mazot desteğiyle birlikte, küçük ve büyükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılan mısır tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, olgunluğa ulaşan ürünlerinin hasadına başladı. Biçerdöverlerle tarladaki silaj mısırların kısa sürede hasadı yapılıyor ve yemlik olarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Cumaköy'de biçerdöverin direksiyonuna geçerek, çiftçilerle birlikte mısır hasadı yapmıştı. Büyükakın, "Büyükşehir olarak tarımın hemen her alanına yaklaşık 1 milyar TL'lik destek sunduk. Bu desteklerin karşılığının alındığını, çiftçinin desteklerimizden memnun ve üretimden mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Kocaeli'de ekilmedik toprak kalmayana kadar tarıma desteğe devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, kocaeli, Ekonomi, Güncel, Tarım, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de Çiftçiler Mısır Hasadına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:34 Kabine’de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir
08:38 Antalya’da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı
08:10 Köfteci Yusuf’a verilen “Helal sertifa“ CHP’yi harekete geçirdi Köfteci Yusuf'a verilen "Helal sertifa" CHP'yi harekete geçirdi
07:40 Sedat Peker: Afgan ve Suriyeliler Türk gruplarını piyasadan silecek, bu çok büyük bir tehlike Sedat Peker: Afgan ve Suriyeliler Türk gruplarını piyasadan silecek, bu çok büyük bir tehlike
22:42 Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
09:27 Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik Turgut Altınok’a gayrimenkul zengini damat Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 11:00:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Çiftçiler Mısır Hasadına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.