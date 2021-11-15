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Balıkesir'de Ekim ayında 3 bin 230 konut satıldı - Son Dakika

Balıkesir'de Ekim ayında 3 bin 230 konut satıldı

15.11.2021 10:07
Balıkesir'de Ekim ayında 3 bin 230 konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Ekim ayında 3 bin 230 konut satıldı.

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre 2021 Ekim ayında 3 bin 230 konut satıldı.

TÜİK' den alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde Ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Hakkari, 45 konut ile Ardahan ve 84 konut ile Bayburt oldu

TÜİK'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de Ekim ayında konut satışları Eylül ayına göre artarak 3 bin 230 konut satılırken, Çanakkale'de de eylül ayına göre artış göstererek bin 230 konut satıldı". - BALIKESİR

Balıkesir'de Ekim ayında 3 bin 230 konut satıldı
Balıkesir'de Ekim ayında 3 bin 230 konut satıldı

Türkiye, konut, Ocak, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Ekim ayında 3 bin 230 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Balıkesir'de Ekim ayında 3 bin 230 konut satıldı - Son Dakika
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