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Konutlara ilgi arttı, satışlar hızlandı - Son Dakika

Konutlara ilgi arttı, satışlar hızlandı

15.11.2021 14:03

- Konutlara ilgi arttı, satışlar hızlandı İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerine talep arttı.

- Konutlara ilgi arttı, satışlar hızlandı

İSTANBUL - İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerine talep arttı. Normalleşme sonrası kentsel dönüşüm projeleri de hızlandı. Vatandaşların kentsel dönüşüm projelerinin hızlı tamamlanmasından dolayı ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 137 bin 401 oldu. Pandeminin yoğun olduğu dönem sonrası normalleşmeyle birlikte kentsel dönüşüm projeleri de hızlandı. Emlakçılar, vatandaşların daha çok kentsel dönüşümdeki projelere yoğunlaştığını belirtiyor.

"Vatandaş özellikle kentsel dönüşüme girecek daireleri tercih ediyorlar"

Emlakçı Hakan Sarıkaya, eskiden binaların çok sayıda olduğunu ancak müşterileri azlığı yaşandığını söyleyerek, şu anda tam tersi bir durum oluştuğunu belirtti. Sarıkaya, "Müşterinin talebi çok fazla ama elimizde daire yok. Daire arayanların taleplerine karşılık veremiyoruz. İster istemez bu durum fiyatları da etkiliyor. Geçen sene eski binalardaki 2+1 daireler 300-400 bin liraya alıcı bulamıyordu. İnsanlar önceden kentsel dönüşümden ev almaktan korkuyorlardı. Şu anda işler değişti, daire alırken vatandaş özellikle kentsel dönüşüme girecek daireleri tercih ediyorlar. Şuanda 500-600 bin lira değerinde ev bulamıyoruz. 3+1 eski daireler 700-800 bin lira seviyelerine geldi. Yeni binalarda ise bu fiyat daha da yükseliyor. Satışlar çok iyi fakat ev bulunmuyor" dedi.

Sarıkaya, "Devletimizin de kentsel dönüşüme el atmasıyla beraber süreç hızlandı. Pandemi döneminde projeler geç çıkıyordu. Şu anda bu süreç daha hızlı ilerliyor. İnsanlar evini müteahhite verirken artık korkmuyor. Artık 7 veya 8 ayda binalar yapılıyor. Daha önceden insanlar korkuyordu. Günümüze baktığımızda vatandaşlar özellikle kentsel dönüşümden ev alma peşinde. Yabancı yatırımcılar özellikle Esenyurt ve Beylikdüzü, bölgelerinden ev alıyor. Esenyurt bölgesinde ciddi bir satış patlaması yaşanıyor. Tapu daireleri dolu, işlem yapabilmek için 15 gün sıra beklediğimi biliyorum. Rezidans ve yeni binalara yabancı yatırımcıların çok büyük bir ilgisi var. En çok Arap kökenli yabancı yatırımcılar Türkiye'yi tercih ediyor. Libya, Irak ve özellikle Kerkük'lü vatandaşların yoğun bir ilgisi var. Pandeminin etkisiyle beraber memur atamaları ve okulların açılması kiralık evlerin fiyatlarını yükseltti. Kiralık daire şuanda bulunamıyor. Bahçelievler de geçen sene bin 500 - 2 bin liraya verdiğimiz eski daireler şuanda 3 - 4 bin lira oldu. Yeni binalarda ise en az 5 - 6 bin lira arasında" şeklinde konuştu.

Emlakçı Mehmet Ata Baytur, vatandaşın çoğu zaman istediği evi bulamadığını belirterek, "Ev fiyatları ilçelere göre değişiyor. Bahçelievler'deki ortalama bir daire 500-600 bin TL arasında değişiyor" dedi. Bir diğer emlakçı Aziz Baydeniz, yeni konutların yapılması gerektiğini söyleyerek, "Eski binalardaki daireler ortalama 500-600 bin liradan satılıyor. Yeni dairelerde ortalama 800 bin liradan başlıyor. Yeni inşaatlar yapılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(MFA-ACÖ-E)

Konutlara ilgi arttı, satışlar hızlandı
Konutlara ilgi arttı, satışlar hızlandı
Konutlara ilgi arttı, satışlar hızlandı
Konutlara ilgi arttı, satışlar hızlandı

geri dönüşüm, 1 Temmuz, İstanbul, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konutlara ilgi arttı, satışlar hızlandı - Son Dakika Ekonomi


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