Konutlarda ısı yalıtımıyla 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konutlarda ısı yalıtımıyla 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor

30.06.2022 11:54
Konutlarda ısı yalıtımıyla 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi" ile 2024'ün sonuna kadar toplamda 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi" ile 2024'ün sonuna kadar toplamda 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ısı yalıtımı olmayan bir hanenin, bugünün fiyatlarına göre ortalama yıllık doğal gaz faturası 6 bin 656 lira olarak hesaplanıyor.

Isı yalıtımıyla yüzde 35 tasarruf sağlandığı dikkate alındığında, konut başına yıllık tasarruf miktarı ise 2 bin 330 lira, aylık ise 194 lira oluyor. Açıklanan kredi paketiyle 20 bin lira kredi çeken bir hane ise aylık 468 lira ödüyor. Böylelikle sadece 274 lira fazla ödeyerek haneye ısı yalıtımı yaptırılıyor.

Doğal gazda yüzde 99 dışa bağımlı olan Türkiye'de kullanılan gazın üçte biri konutlarda tüketiliyor. Son yıllarda değişen iklim şartları, büyüyen ekonomi ve artan nüfusla beraber kullanılan doğal gaz miktarı da artış gösteriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ısı yalıtımını sağlamak amacıyla başlatılan kredi paketine bugün başvurular başladı.

Kredi paketiyle 2022'den itibaren her yıl 300 bin konutun ısı yalıtımı yaptıracağı planlanıyor ve 2024'ün sonuna kadar toplamda 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor.

Paketle, 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli 0,99 faiz oranıyla kredi kullanımı sağlanacak. Krediden yararlanmak isteyenler, ilk olarak yalıtım firmalarıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne uygun olarak yalıtım sözleşmesi yapacak.

Ardından sözleşme, kredi kullandıracak bankaya verilecek ve kredinin yüzde 60'ı yüklenici firmaya ödenecek. Yalıtım işleminin bitmesinin ardından alınan ve en az C sınıfı olan Enerji Kimlik Belgesi'nin bankaya verilmesiyle yüzde 40'lık kalan kısmın da ödemesi gerçekleşecek.

YORUMLAR
500
Bakan Nebati, 'Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin Bugün Başladığını Açıkladı Bakan Nebati, 'Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin Bugün Başladığını Açıkladı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konutlarda ısı yalıtımıyla 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 18:48:27. #1.12#
SON DAKİKA: Konutlarda ısı yalıtımıyla 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement