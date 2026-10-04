KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, TEKNOFEST projelerinin üretimde kullanılmasını istedi - Son Dakika
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KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, TEKNOFEST projelerinin üretimde kullanılmasını istedi

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KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, TEKNOFEST'te geliştirilen çözümlerden işletmelerin daha fazla yararlanmasını ve gençlerin teknolojilerinin üretimde yaygınlaşmasını istedi. İbrahimcioğlu, KOSGEB girişimcilik desteklerinden yararlananların yüzde 44'ünün genç olduğunu belirtti.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, işletmelerin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) geliştirilen çözümlerden daha fazla yararlanmasını, gençlerin geliştirdiği teknolojilerin üretimde daha geniş kullanım alanı bulmasını istediğini belirterek, "TEKNOFEST, girişimcilerimizin geliştirdikleri ürünleri büyük sanayi kuruluşlarına ve yatırımcılara sunabildikleri bir ortam oluşturuyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, AA muhabirine etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in, gençleri ve sanayiyi aynı ortamda buluşturduğunu söyledi.

TEKNOFEST'te, bu yıl teknoloji yarışmalarına, 99 ülkeden 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacının başvurduğunu hatırlatan İbrahimcioğlu, "Şanlıurfa'da ise 14 kategoride finaller gerçekleştiriliyor. Bu ilgi, gençlerimizin teknoloji üretmeye verdiği önemi de ortaya koyuyor. Gençler burada fikirlerini sınarken, KOBİ'lerimiz de yeni çözümleri ve pazarın beklentilerini bire bir görme imkanı buluyor. Burada geliştirilen projelerin, üretimde de karşılık bulmasına yönelik süreçlerini takip ediyoruz." diye konuştu.

İbrahimcioğlu, geçen yıl da TEKNOFEST'te sergilenen projelerin prototipten ticarileşmeye geçebilmesini konuştuklarını anımsatarak, bunu destekleyecek yapıyı girişimcilik, ölçek büyütme, sürdürülebilirlik ve küresel rekabet başlıklarında ele aldıklarını anlattı.

"KOSGEB girişimcilik desteklerinden yararlananların yüzde 44'ü genç"

TEKNOFEST'teki bir takımın ürün geliştirme ihtiyacı ile üretim yapan bir KOBİ'nin kapasite ihtiyacının farklı olduğuna dikkati çeken İbrahimcioğlu, "Her ikisini de bulundukları aşamaya göre değerlendiriyoruz. Desteklerimizle işletmelerimizin üretimine ve gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 'Destekle ve dönüştür' derken, bunu kastediyoruz. Yerli ve milli teknolojinin gelişmesi için onu üreten işletmelerin de büyümesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

İbrahimcioğlu, festivalde gençlerin fikirlerini geliştirmek için gösterdiği çabayı, yakından gördüklerini belirterek, KOSGEB'in girişimcilik desteklerinden yararlananların yüzde 44'ünün de gençlerden oluştuğunu bildirdi. Girişimci Destek Programı'nda, genç ve kadın girişimcilerin ihtiyaçlarını gözeten düzenlemeler yaptıklarını aktaran İbrahimcioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlerimizin festival sonrasında da projelerini geliştirebilecekleri ortamlara ulaşmasını önemsiyoruz. Desteklediğimiz TEKMER'ler, girişimcileri üniversite, sanayi ve uzmanlarla buluşturuyor. Genç girişimcilerimizin, bu merkezlerin sunduğu imkanlardan istifade etmelerini istiyoruz. Bir projeyi, müşterinin kullanabileceği bir ürüne dönüştürmek de zaman ve emek istiyor. TEKMER'lerimiz aracılığıyla, girişimcilerimizin ihtiyaç duydukları uzmanlık ve danışmanlık hizmetlerine ulaşmalarına, işbirlikleri kurarak fikirlerini ürüne dönüştürmelerine ve faaliyetlerini geliştirmelerine destek oluyoruz."

İbrahimcioğlu, işletmelerin yeni teknolojilerden yararlanabilmesinde finansmana erişimin, üretim kapasitesinin ve verimlilik gibi alanların öne çıktığının altını çizerek, dayanıklılığı da işletmelerin üretim ve istihdamlarını koruyarak, yeni koşullara uyum sağlayabilmesi olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

"Desteklerle 685 bin 953 istihdamın korunmasına katkıda bulunduk"

Bu yıl destek ve dönüşüm buluşmalarında, işletmelerle finansmana erişimi, verimliliği ve yeni pazarları konuştuklarını aktaran İbrahimcioğlu, "İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında, Ağustos 2026 itibarıyla 17 bin 843 işletmeye sağladığımız destekle, 685 bin 953 istihdamın korunmasına katkıda bulunduk. Kapasite Geliştirme desteğiyle, işletmelerimizin büyümesine katkı sağlıyor, Sektörel Gelişim Merkezi (SEGEM) Destek Programı ile verimlilik, dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında hizmet sunan merkezleri destekliyoruz. Bu desteklerle işletmelerimizin ihtiyaçlarına cevap verirken, yeni teknolojileri üretimlerinde kullanmalarını da kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. İşletmelerimizin TEKNOFEST'te geliştirilen çözümlerden daha fazla yararlanmasını, gençlerimizin geliştirdiği teknolojilerin üretimde daha geniş kullanım alanı bulmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

İbrahimcioğlu, teknoloji geliştirmek kadar onu üretecek beceriye sahip olmanın da önemli olduğuna işaret ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğündeki Mesleki Yetenek Yarışmasının, 9 kategoride gerçekleştirildiğini belirtti. Yarışma çerçevesinde, KOSGEB olarak kaynakçılık, marangozluk, pano montörlüğü, su ve elektrik tesisatı olmak üzere, 4 kategorinin yürütülmesine katkı sağladıklarını anlatan İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Bu alanlar, KOBİ'lerimizin günlük üretiminde doğrudan karşılık buluyor. TEKNOFEST kapsamında yapılan bu yarışmalar sayesinde, gençlerin ve ustaların üretim becerilerini de yakından görme imkanı buluyoruz. TEKNOFEST, girişimcilerimizin geliştirdikleri ürünleri büyük sanayi kuruluşlarına ve yatırımcılara sunabildikleri bir ortam oluşturuyor. Sanayi kuruluşları da burada ihtiyaçlarına cevap verebilecek yerli tedarikçilerle tanışabiliyor. Festivalde kurulan bu temasların sonrasında da devam eden işbirliklerine dönüşmesini anlamlı buluyoruz. Tedarikçi geliştirme işbirliklerimiz ve kapasite geliştirme desteğimizle, KOBİ'lerimizin üretim yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Genç girişimcilerimizin çalışmalarını da Girişimci Destek Programımız ve TEKMER'ler aracılığıyla destekliyoruz. Burada geliştirilen ürünlerin, sanayide daha fazla kullanılmasını, kurulan işbirlikleriyle KOBİ'lerimizin yeni müşterilere ve daha geniş ticari ağlara ulaşmasını değerli buluyoruz."

Kaynak: AA
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