KOÜ'den Yapay Zeka Destekli Saç Ekimi Cihazı - Son Dakika
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Ekonomi

KOÜ'den Yapay Zeka Destekli Saç Ekimi Cihazı

KOÜ\'den Yapay Zeka Destekli Saç Ekimi Cihazı

Kocaeli Üniversitesi, saç ekiminde hataları önleyen yapay zeka destekli 'KE-BOT' cihazını geliştirdi.

12.10.2024 11:47
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Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka destekli cihaz geliştirildi.

KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Urhan ve ekibiyle İstanbul'daki kliniğin medikal direktörü olan Dr. Koray Erdoğan, saç ekiminde hatalı uygulamaları önlemek için çalışma yürüttü.

Ekip, 7 yılın sonunda yapay zeka desteğiyle çalışan 360 derece saç analizi yapan "KE-BOT" adlı cihaz tasarladı.

AR-GE aşamaları TÜBİTAK tarafından da desteklenen cihaz, İstanbul'da kullanılmaya başlandı.

Cihaz, saç ekimi öncesi ve sonrasında yapılan analizlerle doktorun doğru sayıda ve nitelikte saç kökü çıkarmasını sağlıyor. Bu sayede saçların alındığı arka bölgede seyrelmelerin önüne geçilmesini mümkün hale getiren cihaz, ABD Patent Ofisi tarafından tescillendi.

Bu alanda faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi kuran Prof. Dr. Oğuzhan Urhan ve Dr. Koray Erdoğan, Türkiye'nin özellikle iddialı olduğu saç ekimi alanında yüksek teknoloji üreten ülkeler arasına girmesini sağlayan cihazın ihracatına başladı.

İlk etapta İngiltere'ye gönderilen cihazın diğer ülkelere de ihraç edilmesi için görüşmeler devam ediyor.

"Bu teknolojiyi yurt dışında yaygınlaştırmak istiyoruz"

Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, AA muhabirine, Türkiye'nin saç ekiminde popüler bir ülke olduğunu, çok fazla sayıda işlem yapıldığını söyledi.

Urhan, saç ekiminin kalitesine ilişkin problemlerden yola çıkarak 7 yıl önce Dr. Koray Erdoğan ile bir araya gelerek çözüm noktasında çalışmaya başladıklarını anlattı.

Dr. Erdoğan tarafından geliştirilen hesaplama tekniğini otomatik hale getirmek için proje hazırladıklarını aktaran Urhan, bu çalışmanın TÜBİTAK tarafından desteklendiğini kaydetti.

Urhan, çalışmayla yapay zeka destekli robotik sistem geliştirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu sistem temel olarak aslında saç ekimi öncesinde kafayı tarayarak, kaç tane kıl kökü var, bu köklerde kaç adet kıl var, kılların kalınlığı ne gibi analizler yaparak, doktora saç ekimi sırasında kullanabileceği analiz veriyor. Doktor bu analizi kullanarak saç ekimini planlıyor. Böylelikle saç ekimi süreci daha kontrollü ve öznel değerlendirmelerin dışında nesnel kriterle gerçekleştirilebiliyor."

Mühendislik tarafında 10 kişilik, tıp tarafında da 4 kişilik bir ekibin emek verdiğini belirten Urhan, Hacettepe Üniversitesinden istatistiksel analizler konusunda destek aldıklarını ifade etti.

Urhan, yapay zekayı veriyle beslemek gerektiğine işaret ederek, "Yüzlerce, binlerce hastanın verisiyle yapay zekayı eğittik. Arka tarafta robotik sistemimiz var. Robot kolla kameraları kontrol ediyoruz ve kafanın doğru yerlerinden görüntüleri almaya çalışıyoruz. 30-40 mikrondan başlayıp 100 mikrona kadar giden çok çok ince saç kalınlıklarını ve sayısını ölçmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ciddi bir mühendislik çalışması bulunduğunu, cihazın endüstriyel tasarım açısından Almanya'dan "2020 European Product Design Award" ödülünü aldığını aktaran Urhan, "Geçtiğimiz ay Amerika patentini aldık. Şu an Türkiye ve Avrupa patentiyle ilgili süreçler de devam ediyor." dedi.

Cihazın özelliklerinden bahseden Urhan, "Bu teknolojiyi yurt dışında yaygınlaştırmak istiyoruz. Şu an teknolojinin geldiği en son nokta bu. Ciddi bir talep var. Önümüzdeki yıl artık dünyada bu alanda öncü bir teknoloji şirketi olarak farklı lokasyonlarda çalışan bir ürünümüz olsun istiyoruz. Şu an İngiltere'de bir klinikte sistemimiz çalışıyor. Bu yıl içerisinde farklı ülkelerden talepler var. O ülkelere de ürünün ihracatını gerçekleştirerek, ülkemize de katma değerli girdi sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Urhan, daha önce doktorların muayene ettikleri hastaya ekilecek kök sayısını geçmiş tecrübelerine dayanarak belirlediklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu değerlendirme yanlış olduğu zaman, yani fazla kök çıkarıldığı zaman arka tarafta donör bölgede kellikler oluşmaya başlıyordu ya da ön tarafta ekilen saç kelliği tamamen kapatmıyordu. Geliştirdiğimiz bu sistem, hatalı uygulamaların önüne geçebilecek bir çözüm sağlıyor. Aynı zamanda operasyonun ne kadar başarılı geçtiğini de analiz etmemizi sağlıyor. Doktor operasyonu yaptıktan sonra hastayı bir kez daha tarıyor. Bu tarama sırasında da çıkarılan kök sayısı ve ekilen kök sayısını analiz edebiliyoruz. Normalde bir operasyonda 2 bin ile 5 bin kök ekim yapılıyor. Bunları elle saymak mümkün değil, gözle saymak mümkün değil. Ancak bu tip robotik ve yapay zeka destekli sistemle bunu yüzde 95'in üzerinde doğrulukla gerçekleştirmek mümkün. Saç ekim operasyonları nitelikli bir merkezde yapıyorsanız ücret genelde ekilen kök başına yapılıyor. Ancak ekilen kök sayısını tespit etmek mümkün değil. Yapay zeka destekli sistemimiz, kaç adet ekildiğini hastaya raporlayabiliyor. Dolayısıyla hasta da aldığı hizmetin karşılığında ücret ödeyebiliyor."

Türkiye'nin yapay zeka, yazılım alanlarında katma değeri yüksek ürünler üretme potansiyelinin bulunduğunu dile getiren Urhan, geliştirdikleri cihazın buna örnek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kocaeli Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOÜ'den Yapay Zeka Destekli Saç Ekimi Cihazı - Son Dakika

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