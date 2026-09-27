KUDAKA 2026 Teknik Destek Programı 4. Dönem'de 8 proje destek almaya hak kazandı - Son Dakika
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KUDAKA 2026 Teknik Destek Programı 4. Dönem'de 8 proje destek almaya hak kazandı

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KUDAKA 2026 Teknik Destek Programı 4. Dönem\'de 8 proje destek almaya hak kazandı
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KUDAKA, 2026 Teknik Destek Programı 4. Dönem sonuçlarını açıkladı; 11 başvurudan 8 proje destek almaya hak kazandı. Başarılı projeler, sonuçların 24 Eylül 2026'da yayımlanmasından itibaren on iş günü içinde sözleşme imzalamak üzere KUDAKA'ya başvurmalı; yoksa hak kaybı olacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2026 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem (Temmuz-Ağustos) başvuru sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca yürütülen titiz değerlendirme sürecinin ardından, bölge kalkınmasına katkı sağlayacak 8 başarılı proje teknik destek almaya hak kazandı.

Edinilen bilgiye göre, Temmuz - Ağustos dönemini kapsayan program kapsamında KUDAKA'ya toplam 11 proje başvurusu yapıldı. İdari ve uygunluk kontrollerini içeren ön inceleme aşamasını başarıyla geçen projeler, teknik ve mali değerlendirme sürecine tabi tutuldu. Yapılan puanlama sonucunda, 65 ve üzerinde puan alan 8 proje başarılı kabul edilerek destek almaya layık görüldü.

Zirveye Dijital Yolculuk ve Turizm Odaklı Projeler Öne Çıktı

Açıklanan listede kamu kurumları, yerel yönetimler, vakıflar ve özel sektör temsilcilerinin sunduğu yenilikçi projeler dikkat çekti. Desteklenecek projeler arasında; Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün "Erzurum 4.4: Zirveye Dijital Yolculuk", İspir Kaymakamlığı'nın "Coğrafi İşaretli İspir Fasulyesiyle Gastronomi Turizminin Geliştirilmesi", Köprüköy Kaymakamlığı'nın "Köprüköy Yerel Kalkınma ve Proje Geliştirme Kapasitesi" ile Kenan Yavuz Kültür Vakfı'nın "Bayburt'un Değerleri Dijital Pazarda" isimli çalışmaları yer aldı. Ayrıca İspir Belediye Başkanlığı, Güzide Özel Bakım Merkezi, Pollytech Hologram LTD. ŞTİ. ve Merve Özcan tarafından sunulan sağlık turizmi, marka tescili, genç girişimcilik ve tarihi panayır tanıtımı odaklı projeler de başarılı listesinde kendilerine yer buldu.

Sözleşme İmzalamak İçin 10 İş Günü Süre

KUDAKA tarafından yapılan açıklamada, başarılı projelerin internet sitesinde yayımlandığı 24 Eylül 2026 tarihinden itibaren yasal sürecin başladığı hatırlatıldı. Hak kazanan başvuru sahiplerinin, en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na müracaat etmeleri gerektiği bildirildi. Zamanında başvuru yapmayan kurum ve kişilerin haklarını kaybedeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA
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