Sivas'ta kuraklık geçti, buğdayda verim arttı - Son Dakika
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Sivas'ta kuraklık geçti, buğdayda verim arttı

16.08.2022 11:46
Sivas'ta kuraklık geçti, buğdayda verim arttı

Kuraklık nedeniyle geçen yıl verim kaybı yaşanan ve 400 bin ton buğday hasat edilen Sivas'ta, bu yıl 800 bin ton rekolte bekleniyor.

Kuraklık nedeniyle geçen yıl verim kaybı yaşanan ve 400 bin ton buğday hasat edilen Sivas'ta, bu yıl 800 bin ton rekolte bekleniyor.

Sivas'ta, yaklaşık 15 gün sürecek buğday hasadına başlandı.

Çiftçiler, biçerdöverlerle hasat ettikleri ürünlerini ambarlarına taşımanın heyecanını yaşıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, AA muhabirine, Anadolu'nun merkezinde yer alan Sivas'ın geniş ekim alanlarına sahip bir il olduğunu söyledi.

Kentte 950 bin hektar tarım arazisi bulunduğunu belirten Yıldız, "İşlenen tarım arazisi 780 bin hektar. Bu işlenen tarım arazisinin büyük bir bölümünde ise hububat ekiliyor. Özellikle kuru ve kıraç arazilerde hububat ekimi gerçekleştiriliyor." dedi.

"Rekolte geçen senenin iki katına çıkacak"

Kurak giden geçen yılın ardından bu yıl çiftçilerin yüzünün güldüğünü dile getiren Yıldız, şunları ifade etti:

"Bu yıl 800 bin ton buğday ve 400 bin tonun üzerinde de arpa rekoltesi bekliyoruz. Verimli ve bereketli bir yıl geçiriyoruz. İnşallah bu yıl ilimizde ülkemizin ortalamasının üzerinde bir verim gerçekleşecek. Geçen yıl ilimizde de kuraklık meydana geldi. Yaklaşık 400 bin ton civarında rekolte elde ettik. Bu yıl onun iki katı yani 800 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Hasatta şu anda yüzde 40'lardayız, inşallah kazasız, belasız bir hasat dönemi geçiririz. Çiftçilerimize verimli ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum."

Yıldız, Türkiye'de buğday üretiminde 4. sırada yer alan Sivas'ın geçen yıla göre iki katı yağış aldığını belirterek, bu durumun rekolteyi etkileyeceğini dile getirdi.

Çiftçiler buğday alım fiyatlarından ve rekolteden memnun

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da kentte bu yıl buğdayda rekolte ve kalitenin en üst seviyeye çıkacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye çiftçiye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Çetindağ, "Buğday alımında mükemmel bir fiyat açıklandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkililerimizle sürekli arazide çiftçilerimizin yanındayız." dedi.

Çetindağ, "Dünyada bir buğday krizi başladı ama ülkemizde çok şükür buğday krizi olmayacak. Gübre ve mazot fiyatlarına da inşallah Cumhurbaşkanı'mız bir çare getirecektir. Devletimize ve milletimize güveniyoruz. Çiftçiler olarak gece gündüz ekmeye devam edeceğiz ve hiç kimseye devletimizi muhtaç etmeyeceğiz." diye konuştu.

Merkeze bağlı Porsuk köyünde çiftçilikle uğraşan Dursun Yılmaz da bu yıl yağışlı geçtiği için verimin de yüksek olduğunu dile getirdi.

Açıklanan buğday alım fiyatları ve TMO'nun çiftçilere sahip çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Yılmaz, "Bizler çalışıp kazanıyorduk ama emeğimiz aracılarda heba oluyordu. Bu yıl TMO değerinde ürünlerimizi alacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah devletimizi var etsin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta kuraklık geçti, buğdayda verim arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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