Kurban Bayramı'nda Küçük Ev Aletlerine İlgi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kurban Bayramı'nda Küçük Ev Aletlerine İlgi Artıyor

05.06.2025 11:14
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Bayram öncesi mutfakta zaman kazandıran ve enerji tasarrufu sağlayan aletlere talep arttı.

Kurban Bayramı öncesinde küçük ev aletlerine ilgi artarken, bu dönemde, mutfakta zaman kazandıran ve elektrik tüketimini azaltan ürünler tüketicilerin tercihlerinde ön plana çıkıyor.

Perakende sektöründe bayram öncesi hareketlilik küçük ev aletleri reyonlarına da yansıyor. İnternet satış platformlarında da söz konusu ürünlere yönelik aramalarda artış yaşandığı gözleniyor.

Mutfakta zaman kazandıran ve elektrik tüketimini azaltan ürünler, tüketicilerin tercihlerinde ön plana çıkıyor. Tasarruflu ürün tercihinin artmasında hem ekonomik nedenler hem de zamandan tasarruf sağlama isteği etkili oluyor.

Bayram öncesi yoğunlaşan ev işleri ve mutfak hazırlıkları, kullanıcıları işlevsel çözümlere yönlendiriyor. Bu süreçte düşük enerji tüketimiyle çalışan aletler, hem bütçe dostu hem de çevreye duyarlı alternatifler sunuyor.

Alınan tasarruf odaklı ürünlerin bayram sonrasında da uzun vadeli avantajlar sağladığı göze çarpıyor.

"Tüketiciler işlevsellik ve pratiklik sunan ürünleri tercih ediyor"

Ev ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunan Karaca'nın Kurumsal İletişim Direktörü Seray Anıl, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde, özellikle mutfakta sık kullanılan ve zamandan tasarruf sağlayan küçük ev aletlerine yönelik ciddi bir talep artışı olduğunu söyledi.

Anıl, Kurban Bayramı öncesinde, özellikle mutfakta sık kullanılan ve zamandan tasarruf sağlayan küçük ev aletlerine yönelik talebin arttığını dile getirerek, "Tüketiciler, bu dönemde hem işlevsellik hem de pratiklik sunan kıyma makinesi, hamur yoğurma makinesi, düdüklü tencere, bıçak setleri ürünlerini daha çok tercih ediyor." diye konuştu.

Türk kültüründe yeri olan çay ve kahve ikramlarında, teknolojiyle konforu buluşturan ürünlerin öne çıktığını belirten Anıl, "Çaysever Robotea Pro Connect" çay makinesi, "Hatır Hüps" Türk kahvesi makinesi gibi ürünlere talebin olduğunu aktardı.

Anıl, bayram gibi özel dönemlerde tüketicilerin tercihinin, pratikliği ön planda olan ürünlerden yana olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kalabalık sofralara kısa sürede hazırlık yapılabilmesini sağlayan, birden fazla işlevi tek bir cihazda sunan çözümler büyük rağbet görüyor. Örneğin, Multichef gibi ürünler, kıyma çekme, içli köfte hazırlama ve sucuk-sosis yapma gibi işlemleri kolaylaştırdığı için bu dönemlerde öne çıkıyor. Tüketiciler zamandan tasarruf ederken, profesyonel kalitede sonuçlar elde edebilecekleri ürünleri tercih ediyor."

Bayram dönemlerinde artan mutfak kullanımının, özellikle et işleme ve saklama konularını ön plana çıkardığına işaret eden Anıl, süreçte et öğütücüler ve vakumlama cihazları gibi ürünlerin doğru ve verimli kullanımının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Anıl, ürünlerle detaylı kullanım kılavuzları sunarak, tüketicilerin cihazları güvenli ve etkili şekilde kullanmalarını sağladıklarının altını çizdi.

Enerji tasarrufu, uzun ömürlü kullanım ve kullanım kolaylığının, tüketicinin önem verdiği kriterler arasında yer aldığına dikkati çeken Anıl, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı gibi yoğun mutfak kullanımının olduğu dönemlerde bu özelliklerin önemi daha da artıyor. Örneğin, enerji verimliliği sağlayan düdüklü tencereler hem pişirme süresini kısaltıyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda, kolay temizlenebilen, modüler yapıda ve kullanıcı dostu ara yüze sahip cihazlar tercih sebebi oluyor. Karaca olarak bu özellikleri bir araya getiren ürünleri öne çıkararak tüketicilere bayram dönemlerinde de pratik ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz."

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'nda Küçük Ev Aletlerine İlgi Artıyor - Son Dakika

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