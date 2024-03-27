Küresel Piyasalarda Belirsizlik Devam Ediyor

Ekonomi

Küresel piyasalarda, önemli merkez bankalarının ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle temkinli bir seyir gözlemlenirken, düşük risk iştahının Asya pay piyasalarında da etkili olduğu görülüyor.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak büyüme verilerinin ve cuma günü Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini kaydederek, bu durumun piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu üyesi Naoki Tamura, bir süre daha destekleyici finansal koşulları sürdüreceğini söylemesinin ardından dolar/yen paritesi 151,97 ile yaklaşık son 34 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmelerin ardından BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın, "Gelecekteki para politikası kararları, ekonomiye ve o anki fiyat gelişmelerine bağlı olacak." demesi ve Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'nin "Piyasa hareketlerini dikkate alarak, kur istikrarı için elimizden gelen önlemleri alacağız." açıklamasını yapmasıyla dolar/yen paritesi sınırlı da olsa gerileyerek 151,6 seviyesine geriledi.

Analistler, zayıflayan yenin ülke pay piyasalarında risk iştahını artırdığını ifade ederek, BoJ yetkililerinde gelecek açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Çin tarafında bugün açıklanan veriler ülkedeki ekonomik aktiviteye ilişkin sınırlı da olsa olumlu sinyaller verirken, emlak sektöründe devam eden endişeler emtia fiyatları başta olmak üzere ülke genelindeki risk iştahını etkilemeye devam ediyor. Buna göre, ocak ve şubat dönemine ilişkin toplam sanayi karları yıllık bazda yüzde 10,2 artarken, endüstriyel karlar 2023'te yüzde 2,3 geriledi.

Çin, ayrıca ABD'nin 2022'de çıkardığı Enflasyonu Düşürme Yasası'ndaki iklim değişikliğiyle mücadele için yerli elektrikli araç üreticilerine yönelik sübvansiyonların rekabet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulundu.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 40.762 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1'e yakın azalışla 2.754 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 73.014 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,1'lik değer kaybıyla 2.996 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 azalışla 16.398 puandan işlem görüyor.