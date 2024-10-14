Küresel Ticaret Engellerine Dikkat!

Ekonomi

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel ticaretteki bariyerlerin Türkiye gibi ekonomisini büyütmek ve global tedarik zincirine entegre olmak isteyen ülkelere engel teşkil ettiğini belirterek, "Adil, dengeli ve serbest ticaret konusunda WCF ve TOBB olarak sağlam bir irademiz var." dedi.

Yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek WCF Avrupa ve Asya Zirvesi öncesinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla WCF Genel Konsey Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, son yıllarda küresel ekonomide korumacılığın arttığını ifade ederek, bu durumun global ticarete zarar verdiğini, şirketleri ve özellikle KOBİ'leri zora sokabileceğini söyledi.

Küresel ticaretteki bu bariyerlerin Türkiye gibi ekonomisini büyütmek ve global tedarik zincirine entegre olmak isteyen ülkelere engel teşkil ettiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Adil, dengeli ve serbest ticaret konusunda WCF ve TOBB olarak sağlam bir irademiz var. Dünya Odalar Federasyonu burada kritik bir rol oynuyor. 120'den fazla ülke ve bölgeden 5 binden fazla oda var. WCF, global olarak şirketleri desteklemek konusunda kritik önem taşıyor. Şirketlerin ve özellikle KOBİ'lerin yeni fırsatlar bulmalarını, değişen global piyasalara adapte olmalarını sağlayacağız. Her zaman olduğu gibi global ticareti destekleyeceğiz."

"Gözümüzü Türkiye'ye dikmiş durumdayız"

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Başkanı Philippe Varin de ticaret odalarına verdikleri desteklerden bahsederek, bu odaların önemine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Mevcut ekonomik sıkıntılara değinen Varin, ülkelerin birbirine uyguladıkları ticari engellerin sayısının arttığını, iklim değişikliği ve hava kirliliğinin ekonomik ilerlemeyi zorlaştırdığını anlattı.

Varin, KOBİ'lere yönelik hayata geçirdikleri uygulamalardan ve Dünya Ticaret Örgütü ile yaptıkları işbirliklerine değindi.

ICC Genel Sekreteri John W.H. Denton da birçok farklı ticaret bölgesinden iş dünyasını temsil eden isimlerin salonda olduğunu belirterek, "Hepimiz size bakıyoruz. Çok taraflı ticaret ve özel sektörün işbirliği için gözümüzü Türkiye'ye dikmiş durumdayız. Siz G20'nin de dönem başkanlığını üstlendiğiniz için çok taraflı ticaret sisteminde ve ekonomik faaliyetlerin akışının kesintisiz sağlanmasında temel bir rol üstleniyorsunuz." diye konuştu.

Tam katılımlı zirve yarın gerçekleştirilecek

Verilen bilgiye göre, bugün Genel Konsey Toplantısı düzenlenen Dünya Odalar Federasyonunun Avrupa ve Asya Zirvesi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek WCF Avrupa ve Asya Zirvesi'ne, 62 ülkeden 800'den fazla iş insanı katılacak.

Zirvenin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, WCF ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ICC Başkanı Philippe Varin ve ICC Genel Sekreteri John W.H. Denton yapacak.

"İklim Değişikliği İçin İşbirlikçi Yaklaşım" ana temasıyla düzenlenecek zirvede, iklim değişikliği düzenlemeleri ve teknolojik yeniliklerle gelen yeni rekabet şartları ele alınacak.