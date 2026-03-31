Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başlıyor

31.03.2026 11:13
Kurumlar vergisi mükellefleri, 2025 hesap dönemine ait beyannamelerini 1-30 Nisan tarihlerinde verebilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi yarın başlıyor.

Bu çerçevede, mükellefler nisan ayının sonuna kadar 2025 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisini beyan edebilecek. Bu beyana yönelik kurumlar vergisi de yine 1-30 Nisan döneminde ödenecek.

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar vergilerini ödemesi gerekiyor.

Mükellefler, vergilerini Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebilecek. Ayrıca anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebilecek.

Uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim

Beyannamelere, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent sermaye destekleri, yabancı ülkelerde ödenen vergiler, temel mali tablolar, kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimler gibi bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekiyor.

AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı, sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara ilişkin bilgi ve belgelerin de beyannameyle sunulması önem taşıyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) belirlenen şartları taşıyanların beyannameleri üzerinden hesaplanan vergisinin yüzde 5'i indirime tabi tutuluyor. Bunun için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi ve vadesi geçmiş borcun bulunmaması gibi şartlar aranıyor.

