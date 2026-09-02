Kuşadası Ticaret Odası, müzik tarifelerinin sezonluk ve alana göre belirlenmesini talep etti - Son Dakika
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Kuşadası Ticaret Odası, müzik tarifelerinin sezonluk ve alana göre belirlenmesini talep etti

Kuşadası Ticaret Odası, müzik tarifelerinin sezonluk ve alana göre belirlenmesini talep etti
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Kuşadası Ticaret Odası, MESAM-MSG yetkilileriyle görüşerek işletmelerin müzik kullanım bedellerine ilişkin sorunlarını gündeme taşıdı. Toplantıda, indirimli ve sezonluk tarife uygulanması ile ücretlerin müziğin kullanıldığı alana göre hesaplanması talep edilirken, müzik birliklerinin tek çatı altında birleşmesi önerisi de dile getirildi.

Kuşadası Ticaret Odası, işletmelerde müzik kullanım bedelleri ve uygulanan tarifelere ilişkin MESAM-MSG yetkilileriyle görüşerek, üyelerinden gelen talepleri gündeme taşıdı.

Kuşadası Ticaret Odası Yeme-İçme (3. Meslek Komitesi) Meslek Komitesinden; Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi Seydi Yıkılmaz, Komite Üyeleri Berkay Çoban ve Sercan Çalışkan ile Meslek Gurubu Üyesi Şefik Sözer, MESAM-MSG Lisanslama Uzmanları Kemal Dinçer, Gülsüm Ertan ve MESAM-MSG vekilleri Av. Esra Erol ve Av. Ali Doğruer ile Kuşadası Ticaret Odası'nda bir araya gelerek, işletmelerin müzik kullanım bedellerine ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini görüştü.

Toplantıda gündeme gelen konuların başında, Kuşadası'ndaki işletmelere özel indirimli ve sezonluk tarifeler uygulanması gerektiği ve ücretlerin işletmelerin ruhsatlarındaki toplam metrekareden değil, müziğin fiilen kullanıldığı alan üzerinden belirlenmesi konularında talepler yer aldı.

Mevcut müzik tarifelerinin, özellikle turizm sezonunda faaliyet gösteren Kuşadası işletmelerinin ekonomik şartlarını zorladığını dile getiren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz tarafından; restoran ve benzeri işletmelerde müziğin genellikle fon müziği olarak kullanıldığına dikkat çekilen toplantıda, mevcut tarifelerin işletmelerin faaliyet yapısına göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Komite Üyesi Sercan Çalışkan'da, Türkiye'nin bu konuda Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek ücretleri ödeyen ülkelerden biri olduğunu ve Türkiye'deki müzik tarifelerinin Avrupa'daki uygulamalarla karşılaştırılarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca; Kuşadası Ticaret Odası Yeme-İçme Meslek Komitesi tarafından, farklı müzik birliklerine ayrı ayrı ödeme yapılmasının da işletmeler açısından önemli bir sorun olduğu belirtilerek, tüm müzik birliklerinin tek çatı altında birleşmesi ve işletmelerin tek noktaya ödeme yapabileceği bir sistem oluşturulması talep edildi.

Ön görüşme olarak gerçekleşen toplantının sonunda, Kuşadası Ticaret Odası tarafından iletilen öneri ve talepleri yönetim kurullarına aktaracaklarını belirten MESAM-MSG temsilcileri ile önümüzdeki günlerde, ilgili tarafların geniş katılımıyla bir toplantı daha yapılması ve konunun daha kapsamlı şekilde ele alınarak, çözüm üretilmesi planlandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Ticaret Odası, müzik tarifelerinin sezonluk ve alana göre belirlenmesini talep etti - Son Dakika

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