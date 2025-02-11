Kütahya\'da Tarım Koordinasyon Toplantısı

Ekonomi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş'in başkanlığında, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş'in göreve başlamasının ardından düzenlenen ilk toplantı olmasıyla ayrı bir önem taşıdı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri katılım sağladı.

Toplantıda, ilçeler hakkında kapsamlı brifingler alındı, yapılacak ve yapılması planlanan projeler detaylı bir şekilde değerlendirildi. - KÜTAHYA