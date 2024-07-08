Kütahya'da Yerli Arpa Çeşidi Hasat Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya'da Yerli Arpa Çeşidi Hasat Edildi

Kütahya'da, yerli arpa çeşitlerini çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yerli 'ayrancı' arpa çeşidi hasat edildi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen ayrancı arpa çeşidi, alternatif gelişme tabiatında, sağlam saplı, yatmaya dayanıklı olmasıyla biliniyor. Hasat töreni Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde düzenlendi.

08.07.2024 19:17
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Kütahya'da, yerli arpa çeşitlerini çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yerli "ayrancı" arpa çeşidi hasat edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen ayrancı arpa çeşidi, alternatif gelişme tabiatında, sağlam saplı, yatmaya dayanıklı olmasıyla biliniyor.

Başakta kırılma özelliği olmamasından dolayı yüksek verimliliği bulunan ve Kütahya'da bu yıl ilk kez ekimi denenen arpa çeşidi hasadı için Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde hasat töreni düzenlendi.

Tören öncesi konuşma yapan Vali Musa Işın, Türkiye'nin kendi gıdasını üretebilecek ender bir ülke olduğunu belirtti.

Kütahya'nın bereketli topraklara sahip olan bir il olduğunu dile getiren Işın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim memleketimizde ekmek yere düştüğü zaman kaldırır öperiz. Onu yüksek bir yere, kuşlar yesin diye bırakırız. Bizim inancımız nimete bu kadar değer verir. Cenabıhak bizim rızkımızı topraktan veriyor. Gökten rahmet yağdırıp yerden nimet veriyor. Bu kara topraktan envai türlü rızıkları Cenabıhak bize ikram ediyor. Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Gıda ve sağlık, insanoğlu için olmazsa olmaz iki önemli hususlardan birisidir. Gerçekten Türkiye son 22 yıldır Cumhurbaşkanlığımızın riyasetinde bu her iki alanda da çok ciddi mesafeler aldı. Bugün tarım sektöründe hükümetimizin, devletimizin ciddi destekleri söz konusudur."

Işın, tarım ve orman müdürlükleri idarecileri ve personelinin sahaya çıkarak çiftçilere destek olmalarını, onların sorunlarına çözüm üretmelerini de istedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay da hasat yapılan arpanın yerli ve milli ayrancı çeşidinin çiftçilere ücretsiz olarak verildiğini hatırlattı.

Yeniay, "İlimizdeki arpa demonstrasyonu çalışmalarını gözlemlemekteyiz. İnşallah hasadıyla birlikte verimlilik de göreceğiz. Ama genel itibarıyla baktığımızda bu çeşidin de Kütahya'ya uyumlu, Kütahya için verimli olduğunu görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Programa katılan AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da bereketli bir hasat sezonu geçirilmesini temenni etti.

Kütahya Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu tarafından hasat duası yapılmasının ardından biçerdöverlerle hasada başlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya'da Yerli Arpa Çeşidi Hasat Edildi - Son Dakika

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