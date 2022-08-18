LG A9K Pro temizlikte beklentileri yükseltiyor - Son Dakika
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LG A9K Pro temizlikte beklentileri yükseltiyor

18.08.2022 10:38
LG A9K Pro temizlikte beklentileri yükseltiyor

LG Electronics (LG), yeni dik süpürgesi LG A9K Pro ile temizliği bir üst seviyeye taşıyor.

LG Electronics (LG), yeni dik süpürgesi LG A9K Pro ile temizliği bir üst seviyeye taşıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, dik süpürgeler, daha konforlu bir temizlik için tercih edilirken, hemen biten bataryalar ve hızla dolan hazneler can sıkıyor. Bu noktada LG'nin çözümü temizliği daha keyifli hale getiren LG A9K Pro oluyor.

Üstün teknolojisi ve tasarımlarıyla yaşamı daha keyifli hale getiren ürünler sunan LG, kablosuz dik süpürge LG A9K Pro'nun geliştirilmiş özellikleriyle daha detaylı ve uzun süreli temizlik yapmaya imkan veriyor. 2,4 kat daha fazla sıkıştırma kapasitesi sunan LG KOMPRESSOR teknolojisi, toz ve saç gibi kirleri haznede sıkıştırarak hemen dolan hazneler yüzünden uzayan temizlik sürelerinin kısalmasını sağlıyor, zaman kazandırıyor.

Dual PowerPack özellikli değiştirilebilir pilleriyle temizlik yaparken şarj da edilebilen LG A9K Pro ile kesintisiz 120 dakikaya kadar temizlik yapmak da mümkün hale geliyor. Böylece başlanan işler yarım kalmıyor.

Ev yüzeylerinden 0,3 mikron kadar küçük toz parçacıklarının yüzde 99,97'sini yakalayabilen HEPA Filtreli 5 Adımlı Filtrasyon Sistemine sahip LG A9K Pro'nun kullanıcılarını mutlu eden bir başka özelliği ise süpürge bakımının da çok kolay olması. Süpürgedeki metal filtre, kumaş ön filtre ve ince toz filtre kolayca çıkartılarak suda yıkanabiliyor, böylece yüksek emiş gücünün ilk günkü gibi kalması sağlanıyor.

Smart Inverter Motoru sayesinde kir ve tozu ayıran ürün, çalışma sırasında minimum mekanik sürtünmeye sahip fırçasız tasarımıyla uzun süreli kullanım avantajı veriyor. Tek dokunuşla kolay kontrol imkanı ile alışkanlık yapacak olan ürün, 10 yıl motor parça garantisi ile yıllarca kullanıcılarının temizlikte öncelikli yardımcısı olacak.

31 Ağustos'a kadar süren kampanya avantajı

LG'nin 31 Ağustos'a kadar sürecek kampanyası kapsamında LG Brandshop, Vatan, Media Markt ve Teknosa satış noktalarından LG AK9 Pro süpürge alanlar LG Total Care başlık kiti ve Mop Nozzle kazanma fırsatı elde edecek.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin "http://www.lgkampanya.com" adresindeki online katılım sayfasına; Ad, Soyadı, Telefon, E-posta, Adres, Fatura bilgilerini girmesi, Süpürge faturasının fotoğrafını net ve okunur şekilde yüklemesi yeterli olacak. Bu kampanya süresinde LG A9N-Core süpürge alanlar ise LG Total Care kiti kazanabilecek.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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