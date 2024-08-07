Lufthansa Orta Doğu'daki Uçuş İptallerini Uzattı - Son Dakika
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Ekonomi

Lufthansa Orta Doğu'daki Uçuş İptallerini Uzattı

Alman hava yolu firması Lufthansa, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle İran ve Irak dahil olmak üzere bazı ülkelere yönelik uçuş iptali kararlarının süresini uzattı.

07.08.2024 14:44
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Alman hava yolu firması Lufthansa, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle İran ve Irak dahil olmak üzere bazı ülkelere yönelik uçuş iptali kararlarının süresini uzattı.

Lufthansa'dan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından yapılan güvenlik analizi çerçevesinde bu bölgeye yönelik hizmetlerde değişikliğe gidildiği bildirildi.

Bölgede artan gerilim nedeniyle şirketin Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e olan bütün uçuşlarının 13 Ağustos'takiler dahil olmak üzere iptal edildiği belirtilen açıklamada, Lufthansa'nın iptallerden etkilenen yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunduğu kaydedildi.

Lufthansa, geçen hafta da benzer bir karar alarak bölgeye seferleri iptal etmişti.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini etkilemişti.

Kaynak: AA

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