Maaşını beğenmeyen market çalışanı çiftçi oldu! Yıllık 800 bin TL gelir elde ediyor - Son Dakika
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Maaşını beğenmeyen market çalışanı çiftçi oldu! Yıllık 800 bin TL gelir elde ediyor

31.05.2022 14:06

Batman'ın Sason ilçesinde markette çalışan genç girişimci, verilen maaşı yetersiz bulunca çilek üretimi işine girdi. Yıllık kazancı 800 bin TL'yi bulan genç üretici Doğan, satışlardan memnun olduğunu belirtti.

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Bayram Doğan, bir markette çalışıyordu. Ücreti yetersiz bulan doğan, ailesinden 15 yıldır devam ettiği çilek üretimi işine girdi. Ürettiği çilekleri Diyarbakır- Bingöl karayolunda satışa çıkartan genç girişimci, yılda dört kere verim aldığı satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.

"20 DÖNÜM ARAZİDE YETİŞTİRİYORUZ"

Daha önce markette çalıştığını, ücretin kendisini kurtarmadığını ifade eden Bayram Doğan, çilek işine girdiğini söyledi. Kendisinin yeni girdiğini, ailesinin 15 yıldır bu işi yaptığını hatırlatan Doğan, "Yıllık dönümüne 40 bin TL kazanıyoruz. 4 verimi var, üç mevsim çilek veriyor. Totalde 20 dönüm arazide yetiştiriyoruz. Şu anda Diyarbakır-Bingöl karayolundayız, kasa bazında satıyoruz.

"MARKETTEN DAHA UYGUNA GELİYOR"

Küçük kasa 35 TL iken büyükleri ise 150 TL. Marketten daha uyguna geliyor. Nedeni ise, topraktan direkt burada tezgaha gelmesi. Hepsi yerli ürün serasız, ilaçsız. Hiçbir şekilde bunlarda gübre kullanmıyoruz. Şu an ilk parti geldi, yaza doğru ikinci parti gelecek. Normalde buraya da getirip satıyoruz, Batman kara yolunda da satıyoruz. Fiyatı bizi kurtarıyor. Yakıt fiyatları biraz zorlamasına rağmen, şu anda memnunuz çok şükür" dedi.

MÜŞTERİLER ÇİLEKLERİN TADINDAN MEMNUN

Karayolunda çilek alan müşterilerden Fatih Yıltaş, "Tattım, yerli ürün olduğu için diğerleri gibi değil, çok güzel. Bu yoldan geçtiğimde alıyorum, şimdi geçerken görünce yine alıp eve götüreceğim" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Bayram Doğan, Türk Lirası, Diyarbakır, Batman, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maaşını beğenmeyen market çalışanı çiftçi oldu! Yıllık 800 bin TL gelir elde ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maaşını beğenmeyen market çalışanı çiftçi oldu! Yıllık 800 bin TL gelir elde ediyor - Son Dakika
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