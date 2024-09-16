Maden Kurtarma Yarışması Kütahya'da - Son Dakika
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Ekonomi

Maden Kurtarma Yarışması Kütahya'da

3. Maden Kurtarma Yarışması, Kütahya'da 17-20 Eylül'de gerçekleştirilecek. 15 takım katılacak.

16.09.2024 09:47
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Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen Maden Kurtarma Yarışması'nın üçüncüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ev sahipliğinde Kütahya'daki Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 3. Maden Kurtarma Yarışması, 17-20 Eylül'de, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenecek.

Madencilik sektöründe güvenlik kültürünü geliştirmek, maden arama-kurtarma ekiplerinin kaza ve doğal afetlerdeki müdahale kabiliyetlerini artırmak hedeflerini kapsayan yarışmada, Türkiye'nin önde gelen madencilik şirketlerinden oluşan 15 takım, yarışma boyunca en zorlu senaryolarda yetkinliklerini sergileyecek.

Yarışma, "Yeraltı Arama Kurtarma (Göçük)", "Takım Yetkinliği", "Yerüstü Yangın", "Yerüstü Arama Kurtarma (Deprem)", "Araç Kazasına Müdahale", "Kimyasal Sızıntıya Müdahale (Hazmat)" olmak üzere 6 ana modülden oluşacak.

Yarışmada yer alacak madencilik şirketleri arasında Acacia, Çayeli Bakır, DEFAŞ, Esan Eczacıbaşı, Eti Krom, Gübretaş Maden, KİAŞ, Koza Altın, Lidya, Öksüt, Polyak Eynez, TÜMAD, TÜPRAG, TKİ ve TTK yer alıyor.

Ayrıca Dimin Madencilik, Gümüştaş ve Zenit Madencilik gözlemci olarak etkinlikte yer alıyor.

"Ekipler arasında dayanışma ruhunu pekiştiriyoruz"

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMD Başkanı Mehmet Yılmaz, yarışmanın madencilik sektöründe arama-kurtarma bilincini artırmak ve ekipler arasındaki dayanışma ruhunu pekiştirmek açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için her türlü önlemi alıyoruz. Ancak en olumsuz durumlara karşı hazır olmak zorundayız. Maden kurtarma ekiplerimiz, güvenlik zincirimizin en son ve en önemli halkası. Bu yarışmalar da ekiplerimizin zorlu durumlara hızlı ve etkin müdahale yeteneklerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu işbirliği kültürü, sadece iş güvenliğini artırmakla kalmıyor, olası afet durumlarında daha etkin müdahalelerde bulunmamıza da olanak sağlıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde madencilerimizin gösterdiği insanüstü performans, sergiledikleri organize çalışma ve kurtardıkları yüzlerce can bu alanda katettiğimiz mesafeyi gösteriyor."

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi ise bu gibi organizasyonları sadece bir tatbikat ya da yarışma olarak değerlendirmediklerini belirterek, "Ülkemizde ya da uluslararası boyutta yaşanması muhtemel bir afet durumunda milyonlarca insanın hayatına dokunacak olan bir iyilik hareketi olarak da görüyoruz. Maden Kurtarma Yarışması, ekiplerimizin koordineli ve organize olmasını sağlayan, aralarındaki bilgi akışını ve tecrübelerini paylaşma olanağı sağlayan çok kıymetli bir yarışma." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Maden Kurtarma Yarışması Kütahya'da - Son Dakika

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