Malatya Akçadağ'da coğrafi işaretli armut hasadı başladı, kilogramı 50-100 TL - Son Dakika
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Malatya Akçadağ'da coğrafi işaretli armut hasadı başladı, kilogramı 50-100 TL

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Malatya Akçadağ\'da coğrafi işaretli armut hasadı başladı, kilogramı 50-100 TL
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Malatya'da coğrafi işaret tescilli Akçadağ armudunda hasat başladı. Yaklaşık 1800 rakımda yetiştirilen bal armudunun kilogramı 50-100 TL'den alıcı buluyor; 20-30 gün sürecek hasatta üreticiler kalite ve verimin iyi olduğunu belirtti.

Malatya'da coğrafi işaret tescilli Akçadağ armudunda hasat başladı. Yaklaşık bin 800 rakımda yetiştirilen ve yörede bal armudu olarak da bilinen meyve, kalitesine ve büyüklüğüne göre kilogramı 50 ila 100 TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca bölgesinde yetiştirilen armutlarda hasat mesaisi başladı. Yaklaşık 20-30 gün sürmesi beklenen hasat döneminde üreticiler bu yıl ürün kalitesi ve verimin iyi olduğunu belirtti. Kozluca merkezde esnaflık yapan Mehmet Demirkaya hasat için üretici Nizamettin Maltaş'ın bahçesine geldiğini belirterek, topladığı armutları marketinde perakende olarak sattığını söyledi. Demirkaya, Akçadağ armudunun tamamen doğal ve kendine özgü bir lezzete sahip olduğunu ifade etti.

Akçadağ armudunun yöreye özgü olduğunu ifade eden Demirkaya, "Yüzde yüz doğal, tescilli armudumuz. Bal armudu olarak biliniyor. Akçadağ'a mahsus bir armut. Çok lezzetli. Küçük olanlarını çocuklara mama yaparak bile veriyorlar" dedi

Üretici Nizamettin Maltaş ise yaklaşık 30-40 armut ağacının bulunduğunu ve hasada başladıklarını söyledi. Hasadın yaklaşık 20-30 gün süreceğini belirten Maltaş, "Bu sene meyve kalitesi de bolluğu da güzel. Fiyatlarımız meyvenin kalitesine ve büyüklüğüne göre 50, 60, 70 lira arasında değişiyor. Geri kalan ürünlerimiz de meyve suyu olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Ürüne yoğun talep olduğunu kaydeden Maltaş, hem toptan hem de perakende satış yaptıklarını belirterek, "Talepler gayet iyi. Yetiştiremiyoruz. Kısa bir hasat sürecimiz var. En fazla bir aylık süreçte ürünlerimizi değerlendiriyoruz. Bu sene şu ana kadar güzel bir sezon geçiriyoruz. Ürünümüze yoğun talep var" diye konuştu.

Kaynak: İHA
AkçadağMalatyaEkonomiKaliteGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Akçadağ'da coğrafi işaretli armut hasadı başladı, kilogramı 50-100 TL - Son Dakika
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