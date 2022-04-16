Malatya Ticaret Borsası'nın geleneksel iftar yemeği - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsasının iftar yemeği büyük katılımla gerçekleşti. İftar programında konuşan Borsa Başkanı Ramazan Özcan, "Bu yıl Malatya'da çok büyük bir don riski ile karşı karşıya kaldık. Hem üreticilerimiz, hem tüccarlarımız, hem de ihracatçılarımız büyük bir üzüntü içindedir" dedi.

Ticaret Borsası tarafından düzenlenen iftar programına, AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Milletvekili Ahmet Çakır, Baro Başkanı Onur Demez, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Müftüsü Veysel Işıldar, çok sayıda STK temsilcisi, muhtarlar ve Ticaret Borsası üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya'da çok büyük bir don riski ile karşı karşıya kaldıklarını ve kayısıda büyük bir hasar oluştuğunu belirterek, "Aslında daha çok görkemli bir program yapmıştık ama ayın 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece Malatya'da çok büyük bir don riski ile karşı karşıya kaldık. Hem üreticilerimiz, hem tüccarlarımız, hem de ihracatçılarımız ve bütün Malatya büyük bir üzüntü içerisinde burada bütün üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekilli Ahmet Çakır ise yaşanan dondan büyük bir üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Yaşadığımız don olayı hepimizi üzmüştür. Bu bir affettir bunun karşısında yaraları sarmak için arkadaşlarımız ile beraber elimizde geleni yapacağız konuyu Cumhurbaşkanımıza kadar ileteceğiz. Kayısı ağacı olup olmayanın değil, bu şehirde yaşayan herkesi ekonomik olarak etkiliyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise donda zarar gören çiftçilerimizin dün olduğu gibi bugünde gereken desteği vereceklerini ifade ederek, "13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece bir don olayı yaşandı. Bazı bölgelerimiz bu dondan dolayı çok ciddi hasarlar almış başta Yazıhan, Akçadağ, Doğanşehir ve Darende ve Battalgazi'nin bazı yerlerinde hasarlar oluştu. İlk önce Tarım İl Müdürlüğümüz, valimiz ve en son Tarım Bakanımız ile konuştuk. Bakanımız talimatlarını verdi bizlerde TBMM' de sizlerin sesi olarak bir kez daha ifade ettik. Donda zarar gören çiftçilerimize dün olduğu gibi bugünde elimizde gelen desteği vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yaşanan don konusunda Tarım Bakanının talimat verdiğini hasar tespitine başladıklarını belirterek, " Malatya'nın en önemli gelir kapısı kaysıdır. Geçtiğimiz gün oluşan donda dolayı hasar gördü. Bu konuda Tarım Bakanımız talimatlarını verdi hasar tespitinde sonra, ne yapılacağı konusunda karar verilecek. Bu konuda geçmişte olduğu gibi kayısı üreticisinin yanında olduk bugünde yanında olacağız Malatya kayısı üreticisi AK Parti döneminde hep pozitif ayrımcılık görmüştür. İnşallah çok hasar çıkmaz çıktığında da bunun hangi çerçevesin de değerlendirileceğine karar veriler ve yolumuza devam ederiz" diye konuştu. - MALATYA