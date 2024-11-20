MalatyaPark AVM 15 Yaşında - Son Dakika
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Ekonomi

MalatyaPark AVM 15 Yaşında

MalatyaPark AVM 15 Yaşında

MalatyaPark AVM, 15. yıl dönümünü kutlayarak geleceğe umut dolu mesajlar verdi.

20.11.2024 18:14
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Malatya'nın en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan MalatyaPark AVM, 15. yıl dönümünü görkemli bir etkinlikle kutladı. Şehirdeki pek çok iş insanı, yatırımcı ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, hem geçmişe dair başarılar konuşuldu hem de geleceğe yönelik umut dolu mesajlar verildi.

MalatyaPark AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç, etkinlikte yaptığı konuşmada, MalatyaPark'ın 15 yıl boyunca sürekli yenilikçi bir yaklaşım sergileyerek, şehre büyük bir değer kattığını vurguladı. Güvenç, "MalatyaPark AVM'yi, şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yenileyerek, perakende sektöründeki dinamik gelişmeleri takip ediyor ve uyguluyoruz. Bugün burada hep birlikte 15. yılımızı kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepimizin katkılarıyla, Malatya'ya hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

Güvenç, AVM'de gerçekleştirilen çocuk, aile ve gençlere yönelik etkinlikler, fuarlar ve indirimli satış alanlarına da değindi. Bu tür etkinliklerle, ziyaretçilerin alışveriş deneyimlerini zenginleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Güvenç, MalatyaPark'ın aynı zamanda şehrin sosyal hayatına katkı sağladığını belirtti. Güvenç, MalatyaPark Meydan projesinin de tamamlanmasıyla birlikte, AVM'nin sadece bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda şehre değer katan bir yaşam alanı haline geldiğini dile getirdi.

Güvenç, son olarak MalatyaPark'ın başarılı yönetiminin, ekibin ortak çabaları ve Malatyalıların desteğiyle mümkün olduğunu belirterek, "Bu başarıda katkısı olan tüm arkadaşlarımıza ve özellikle Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

"MalatyaPark, Malatyalıların evinin bir parçası oldu"

Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir de etkinlikte yaptığı konuşmasında, MalatyaPark'ın önemine ve 15 yıllık sürecin ne kadar hızlı geçtiğine değindi. Başdemir, "MalatyaPark, sadece bir alışveriş merkezi değil, Malatya'nın sosyal ihtiyaçlarını karşılayan, 7'den 70'e herkesin keyifle alışveriş yaptığı, zaman geçirdiği önemli bir merkezdir. 15 yıl nasıl geçti hiç anlamadık, sanki dün gibi. Ama bu 15 yıl gerçekten uzun bir dönem, pek çok zorlukla karşılaştık ve hep birlikte bunları aştık" ifadelerine yer verdi.

Başdemir, MalatyaPark'ın elde ettiği başarıları da gururla paylaşarak Avrupa'da "Yılın Alışveriş Merkezi" ödülünü kazandıklarını söyledi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilerin Malatya'da böyle bir alışveriş merkezi olduğunu gördüklerinde şaşkınlıklarını ifade ettiklerini söyleyen Başdemir, "Bu ödüller ve övgüler, MalatyaPark'ın sadece şehirdeki değil, bölgedeki önemli bir marka haline geldiğinin de kanıtı" diye konuştu.

75 milyon liralık yeni yatırım

Başdemir, MalatyaPark'ın geleceğine yönelik önemli bir müjde de verdi. 2025 yılında 75 milyon liralık bir yatırım ile alışveriş merkezinin daha da geliştirilmesinin planlandığını belirten Başdemir, "Önümüzdeki yıllarda, MalatyaPark'ı dünya trendlerine uygun şekilde dizayn edeceğiz. Amacımız, hem güvenlik hem de hijyen şartlarını en üst düzeye çıkarmak. Bu yatırımlar sayesinde, MalatyaPark daha da güçlenecek ve ziyaretçilere dünya standartlarında bir alışveriş deneyimi sunacak" şeklinde konuştu.

MalatyaPark'ın deprem sürecindeki önemli rolü

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, MalatyaPark'ın, 2023 yılında yaşanan büyük depremin ardından Malatya halkı için bir nefes alma noktası olduğunu da vurgulayarak, "MalatyaPark, deprem sırasında Malatyalıların güvenle sığındığı bir alan oldu. Zor zamanlarda halkımıza hizmet etmekten gurur duyduk. Hızla toparlanarak, Malatya'nın yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olduk" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, MalatyaPark'ta faaliyet gösteren iş ortaklarına başarıları için plaketler takdim edildi. Törende, iş ortaklarının katkıları, uzun yıllar süren iş birliği ve başarıları takdirle karşılandı. Etkinlik, 15. yıl pastasının kesilmesiyle son buldu. Katılımcılar, pasta kesiminin ardından birlikte fotoğraflar çektirerek bu özel günü kutladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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